ATM'ye gidenler elleri boş döndü - Son Dakika
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Ekonomi

ATM'ye gidenler elleri boş döndü

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Birçok ATM kullanıcısı, ATM'lerden para çekmekte zorluk yaşadı. ATM'lerde 5, 10, 20 TL'lik banknotlar bulunmuyor. Bu durum, ATM'ye para çekmek için gelen birçok kişinin eli boş dönmelerine neden oldu. Sorunun ne zaman çözüleceği konusunda ise henüz bir bilgi verilmedi.

04.01.2025 12:56  Güncelleme: 13:16
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Vatandaşların ATM'lerden para çekme konusunda yaşadığı zorluklar her geçen gün artıyor. 5, 10, 20 ve 50 TL'lik banknotların bulunmaması, günlük çekme limitlerinin artması ve ATM'lerdeki paranın hızla tükenmesi bu sorunu daha da derinleştiriyor.

ATM'LERDE GÜNLÜK ÇEKME LİMİTİ ARTTI, ANCAK SORUNLAR DEVAM EDİYOR

Yeni yıl ile birlikte ATM'lerdeki günlük para çekme limitleri 5-10 bin TL aralığından 15-20 bin TL'ye çıkarıldı. Ancak, bu artış ATM'lerdeki paranın daha hızlı tükenmesine ve vatandaşların başka ATM'ler aramasına yol açtı.

ATM'LERİN KAPASİTESİ YETERSİZ: KÜÇÜK BANKNOTLAR YER KAPLIYOR

Bir ATM, yaklaşık 800 bin ile 1 milyon TL arasında para alabiliyor. Ancak, bankalar genellikle bu kapasitenin sadece 500 bin TL ile 700 bin TL'sini dolduruyor. Ayrıca, düşük banknotlar ATM'lerde daha fazla yer kapladığı için bu banknotlar sıkça bulunmuyor.

ATM'LERDEN KÜÇÜK PARALAR ÇEKMEK ARTIK İMKANSIZ

ATM'lerin bozuk para verme konusunda yaşadığı sıkıntılar, vatandaşlar arasında şikayetlere yol açtı. Küçük paralara ihtiyacı olan kullanıcılar, ATM'lerden 5, 10, 20 TL'lik banknotları çekemiyor ve bu durum günlük yaşamda zorluklar yaratıyor.

Bir vatandaş ATM'den 20 TL çekmeye çalıştı ancak cihaz bu miktarı veremedi. 50 TL de çekmeyi deneyen vatandaş, yine aynı sonucu aldı. Küsuratlı bir ödeme talebiyle 180 TL çekmeye çalıştığında ise sadece 100 TL verilebileceği belirtildi. Bu test, ATM'lerde yaşanan yetersizliğin somut bir örneği oldu.

ATM\'ye gidenler elleri boş döndü

Ekonomi, 3-sayfa, Finans, Yaşam, ATM, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi ATM'ye gidenler elleri boş döndü - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (14)

  • poyraz can:
    çünkü adamların elinde 100-200 banknot yok 12 1 Yanıtla
  • Kadir Kalender:
    olm siz nasıl habercisiniz? Aralık ayında bunun haberi yapıldı zaten, artık sadece 100 ve 200tl olacak diye. Hatta 2025 yılında sadece 200tl olacak deniyordu. 7 3 Yanıtla
  • Zeynep Yedidağ:
    Dünyadan bihaber haberci,yeni bir şey mi bu?Zaten uzun zamandır 100 TL nin altında çekim yapılamıyor..?????+? 6 0 Yanıtla
  • Talat Yelbuz:
    ATM DEN KIM 5, 10,20 CEKIYOR KI 3 2 Yanıtla
  • Mehmet Yılmaz:
    500 ve 1000 likler basılması gerekiyor acil 3 2 Yanıtla
  • Cenk:
    En büyük para bile en küçük para kadar hükmü yok. Kışlik 2,5 kilo sebze 200 TL. 3 kg meyve 200 TL... Ama bu düzen 2 kişiden birini tatmin ediyorki sistem yürüyor. Altında kalanında ruhuna Fatiha.... 1 1 Yanıtla
  • Ali Yıldız:
    yahu ne bileyim 20 lira çekenide ülke dışına atmak lazım .. bu ne çapsızlık ( ironidir) 0 1 Yanıtla
  • Alper Elma:
    10'luk 20'lik banknotu kim ne edecek düz para çekersin olur biter millet 5-10 u ATM'den ne yapacak 0 1 Yanıtla
  • Byaydin Yeniden:
    Yaa arkadaş ATM den (Ziraatbank) Para çekme limiti geçen sene 7500 tl ye düşürüldü.. Çıkarılması gerekirken hemde.. Ne alaka yaaa??.. Amaç para bizde kalsın gidin kart ile alış veriş yapın 1 0 Yanıtla
  • sezai duran:
    Tedavülde olan şerefli her Türk parasını 5,10,20 vermek zorunda o zaman hükümet tedavülden kaldırsın bu paraları saçmalık 0 0 Yanıtla
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