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ATO Başkanı Baran: "Gıdadaki KDV indirimi enflasyonun inmesine katkı sağlayacaktır" - Son Dakika

ATO Başkanı Baran: "Gıdadaki KDV indirimi enflasyonun inmesine katkı sağlayacaktır"

12.02.2022 16:41
ATO Başkanı Baran: "Gıdadaki KDV indirimi enflasyonun inmesine katkı sağlayacaktır"

Ankara Ticaret Odası (ATO) Başkanı Gürsel Baran,??????? temel gıda ürünlerinde KDV'nin yüzde 8'den yüzde 1'e indirilmesinin enflasyonun düşmesine katkı sağlayacağını belirtti.

Ankara Ticaret Odası (ATO) Başkanı Gürsel Baran,??????? temel gıda ürünlerinde KDV'nin yüzde 8'den yüzde 1'e indirilmesinin enflasyonun düşmesine katkı sağlayacağını belirtti.

Baran, AA muhabirine, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın "KDV Sistemini Sadeleştirme Programı'mız kapsamında temel gıda ürünlerinde yüzde 8 olan KDV'yi yüzde 1'e indiriyoruz." açıklamasına ilişkin değerlendirmede bulundu.

Hazine ve Maliye Bakanlığınca İstanbul Kongre Merkezi'nde düzenlenen, söz konusu kararın açıklandığı "Türkiye Ekonomi Modeli Yeni Adımlar ve Enflasyon Tedbirleri Tanıtım Toplantısı"na katılım sağladıklarını belirten Baran, şunları kaydetti:

"Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati tarafından açıklanan yatırım, ihracat ve işletme harcamaları destek paketlerinin hayırlı ve uğurlu olmasını diliyorum. KDV düzenlemesini büyük sevinçle karşıladık. ATO üyelerimizin de talepleri arasında yer alan temel gıda ürünlerinde yüzde 8 olan KDV'nin yüzde 1'e indirilmesi, ekonomik çarkların daha hızlı dönmesine vesile olacaktır. Gıdadaki KDV indirimi enflasyon rakamlarının inmesine katkı sağlayacaktır."

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Recep Tayyip Erdoğan, cumhurbaşkanı, Gürsel Baran, Türkiye, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi ATO Başkanı Baran: 'Gıdadaki KDV indirimi enflasyonun inmesine katkı sağlayacaktır' - Son Dakika Ekonomi


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