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ATO Başkanı Baran, oda üyeleri ve reel sektöre fiyatları güncellemeleri çağrısında bulundu Açıklaması - Son Dakika

ATO Başkanı Baran, oda üyeleri ve reel sektöre fiyatları güncellemeleri çağrısında bulundu Açıklaması

21.12.2021 15:28
ATO Başkanı Baran, oda üyeleri ve reel sektöre fiyatları güncellemeleri çağrısında bulundu Açıklaması

Ankara Ticaret Odası (ATO) Yönetim Kurulu Başkanı Gürsel Baran, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın açıkladığı ekonomiye ilişkin kararların ardından döviz kurunda yaşanan gerilemeye işaret ederek, "ATO üyelerimize de reel sektöre de seslenmek istiyorum, mevcut koşulları kendi işlerimize...

Ankara Ticaret Odası (ATO) Yönetim Kurulu Başkanı Gürsel Baran, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın açıkladığı ekonomiye ilişkin kararların ardından döviz kurunda yaşanan gerilemeye işaret ederek, "ATO üyelerimize de reel sektöre de seslenmek istiyorum, mevcut koşulları kendi işlerimize adapte edelim, kurlardaki gerilemeyi dikkate alarak fiyatlarımızı güncelleyelim, revize edelim." ifadesini kullandı.

Baran, yaptığı yazılı açıklamada, Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından açıklanan ekonomiye yönelik kararları değerlendirdi.

Türkiye'nin kalkınması ve büyümesi için yatırımların desteklenmesi, istihdamın, üretimin ve ihracatın artırılması gerektiğini belirten Baran, "Türkiye Ekonomi Modeli ile hükümet bunu gerçekleştirmek için her türlü desteği veriyor. Bizzat Sayın Cumhurbaşkanı'mızın güçlü desteği söz konusu." değerlendirmesinde bulundu.

Baran, iş dünyası olarak, başta KOBİ'ler olmak üzere tüm işletmeler için üretim ve yatırım odaklı büyüme modelinin ülkenin sürdürülebilir büyümesi açısından bir fırsat olduğunu düşündüklerini vurgulayarak şunları kaydetti:

"Yatırımlarımızı artırarak, tevsi yatırımları ile kapasitelerimizi büyütmeye ve Türkiye'nin büyümesine katkı vermeye devam edeceğiz. Türkiye'ye güveniyor ve küresel sorunların olduğu bu dönemin ülkemize fırsat pencereleri de açtığının farkında olarak üretmeye, istihdamı artırmaya ve dış pazarlamada büyümeye devam etmek istiyoruz. Ayrıca, Sayın Cumhurbaşkanı'mız tarafından açıklanan tedbirlerin piyasaya güven verici etkileri olduğuna ve daha da olacağına inanıyoruz. Türk lirasına güveni tesis eden tüm adımları destekliyoruz. Paramıza güven ve dönüşü sağlayan bu adımların kısa sürede sonuç vereceğine ve kurdaki dalgalanmayı sonlandıracağına inanıyoruz. Sağlanacak güven ortamı piyasaları da stabilize edecektir. Böylece yatırım, üretim, istihdam için daha cazip şartlar oluşacaktır. Türk lirasına güven sağlayan bu adımların kısa sürede sonuç vereceğine ve kurdaki dalgalanmayı sonlandıracağına inanıyoruz."

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın dün akşam açıkladığı ihracatçılara ileri vadeli kur müjdesini de çok önemli bulduklarını belirten Baran, döviz kurundaki dalgalanma sebebiyle fiyat vermekte zorlanan ihracatçı firmalara doğrudan Merkez Bankası aracılığıyla ileri vadeli kur verileceğini ifade etti. Baran, bu işlem sonucu ortaya çıkabilecek kur farkının Türk lirası olarak ihracatçı firmalara ödeneceğine dikkati çekerek, bunun ihracatı destekleyen, ihracatçılara güven veren bir yenilik olduğunu bildirdi.

Baran, bireysel emeklilik sisteminde devlet katkısı oranının yüzde 5 artırılarak yüzde 30'a çıkarılmasının da sisteme cazibe katacağını vurgulayarak, "Bunu da tasarruf birikimlerini desteklemek açısından faydalı buluyorum. Kurum kazançlarındaki vergi yükünün azaltılmasının da uluslararası rekabette işletmeleri desteklemek açısından faydalı olacağına inanıyorum." ifadelerini kullandı.

"Geleceğimizi kısa vadeli çıkarlara teslim etmeyelim"

ATO üyeleri ve reel sektöre seslenen Baran, şunları ifade etti:

"Mevcut koşulları kendi işlerimize adapte edelim, kurlardaki gerilemeyi dikkate alarak fiyatlarımızı güncelleyelim, revize edelim. Ekonomide dalgalanmalar bizim gibi güçlü olmak zorunda olan bir ülke için istenmeyen bir durum. Ülkemizde istikrarı sağlayacak tüm adımları destekliyoruz. Biz bu ülkede yaşıyoruz, ticaretimizi yapıyoruz, çocuklarımız, torunlarımız bu ülkede büyüyor. Ülkemizin geleceğini de kısa vadeli çıkarlara teslim etmeyelim. Buradan tüm vatandaşlarımıza çağrıda bulunuyorum."

Recep Tayyip Erdoğan, cumhurbaşkanı, Türkiye, Döviz, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi ATO Başkanı Baran, oda üyeleri ve reel sektöre fiyatları güncellemeleri çağrısında bulundu Açıklaması - Son Dakika Ekonomi


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