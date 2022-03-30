ATO Başkanı Gürsel Baran, EKO İKLİM Zirvesi'nin açılışında konuştu Açıklaması - Son Dakika

Ankara Ticaret Odası (ATO) Başkanı Gürsel Baran, Türkiye ekonomisinin güçlü yapısıyla değişime kolayca adapte olabildiğini belirterek, "Yeşil dönüşümü gerçekleştirdiğimiz takdirde, mevcut avantajlara bir yenisini daha ekleyerek dünyanın lojistik ve tedarik merkezi olabilecek durumdayız." dedi.

Anadolu Ajansının "global iletişim ortağı" olduğu, iklim değişikliğiyle mücadele ve iklim değişikliğinin ekonomiye etkisini en aza indirmek amacıyla düzenlenen "EKO İKLİM Ekonomi ve İklim Değişikliği Zirvesi ve Fuarı"nın açılış töreni ATO Cogresium'da yapıldı.

Yoğun katılımla gerçekleştirilen açılışta, iklim değişikliği ve etkilerine dikkati çeken video gösterimi yapıldı, ardından konuya ilişkin çeşitli sahne gösterileri gerçekleştirildi.

Zirveye, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank'ın yanı sıra Türkiye Belediyeler Birliği ve Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu, Ankara Sanayi Odası Başkanı Nurettin Özdebir, büyükelçiler, eski devlet başkanları ve çok sayıda davetli katıldı.

Baran, uluslararası örgütleri, sivil toplum kuruluşları, iş dünyası, akademisyenler ve öğrencileri bir araya getiren zirvenin açılışında yaptığı konuşmada, zirveye ATO'nun öncülük ettiğini belirterek, Türkiye'nin geçen yılın sonunda onayladığı Paris İklim Anlaşması'nın başta ekonomik sistem olmak üzere sosyal, kültürel ve ekolojik sistemde büyük değişimleri öngördüğünü söyledi.

Avrupa Birliği'nin (AB) de Yeşil Mutabakatı devreye soktuğunu anımsatan Baran, "Başlı başına ülke ekonomilerini etkileyecek bir konu olan iklim değişikliği, gerekli dönüşüm sağlanamadığında büyüme oranlarına negatif yansıyabilecek bir olgu olarak karşımızda duruyor." dedi.

"İklim değişikliğine karşı sivil bir hareket başlattık"

Baran, Ankara'nın iklim değişikliği konusunda bir ilki ortaya koyduğuna dikkati çekerek, şunları kaydetti:

"İlk defa, bu kadar çok paydaşlı ve geniş bir mutabakatla, iklim değişikliğine karşı, farkındalık ve dönüşüm için sivil bir hareket başlattık. ATO olarak sahip olduğumuz misyon ve vizyonla ülkemizin 'yeşil dönüşümü' konusunda da vaziyet alıyoruz. Öncülüğünü üstlendiğimiz bu zirvede iş dünyası, kamu kurum ve kuruluşları, yerel yönetimler, üniversiteler, özel sektör, uluslararası kuruluşlar ve sivil toplum kuruluşlarıyla bir görev üstlendik."

İki gün sürecek zirvede, iklim değişikliği konusunun tüm detaylarıyla ele alınacağına işaret eden Baran, Türkiye'nin otomobili TOGG başta olmak üzere yeşil dönüşüm ve sürdürülebilirlik konularında iyi uygulamaların yer aldığı fuarın KOBİ'ler ve işletmelere de örnek olacağını söyledi.

Baran, zirvede bankaların yeşil dönüşüm finansman imkanlarını ortaya koyacağını dile getirerek, zirvenin gençler için de ufuk açıcı bir deneyim olacağını anlattı.

"Yeşil dönüşüm yeni iş biçimlerini beraberinde getirecek"

Dünyanın Paris İklim Anlaşması ve AB'nin Yeşil Mutabakatı temelleri üzerinde yeni bir toplumsal düzene doğru yeniden şekillendiğini aktaran Baran, "İklim değişikliğine karşı sanayiden ticarete, tarımdan teknolojiye kadar her alanda ortaya çıkacak yeşil dönüşüm, yüklediği tüm sorumlulukların yanı sıra yeni iş ve iş yapış biçimlerini de beraberinde getirecek." diye konuştu.

Baran, şöyle devam etti:

"Son birkaç yıldır pandemi ve savaş başta olmak üzere yaşadığımız tüm gelişmeler gösterdi ki Türkiye ekonomisi güçlü bir ekonomi ve Türk müteşebbisi de dinamik yapısıyla değişime kolayca adapte olabiliyor. Yeşil dönüşümü gerçekleştirdiğimiz takdirde, mevcut avantajlara bir yenisini daha ekleyerek dünyanın lojistik ve tedarik merkezi olabilecek durumdayız. Zirveye katılan tüm kesimlerin oluşturduğu birlik ve beraberliğin, yeşil dönüşümün sunduğu fırsatları, yeşil kalkınma hamlesine dönüştürecek sinerjiyi oluşturmasını diliyorum."