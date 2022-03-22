Avcılar Belediyesi, bir yılda bin 500 kişiyi iş sahibi yaptı - Son Dakika
Üye Girişi

Avcılar Belediyesi, bir yılda bin 500 kişiyi iş sahibi yaptı

22.03.2022 10:11
Avcılar Belediyesi, bir yılda bin 500 kişiyi iş sahibi yaptı

Avcılar Belediyesi tarafından kurulan İstihdam Merkezi son bir yılda bin 500 vatandaşı iş sahibi yaptı.

Avcılar Belediyesi tarafından kurulan İstihdam Merkezi son bir yılda bin 500 vatandaşı iş sahibi yaptı. Avcılar Belediye Başkanı Turan Hançerli; "İş arayan komşularımızla birebir ilgileniyor, işsizlik sorunlarına çare oluyoruz" dedi.

'Sosyal Belediyecilik' anlayışıyla hareket ederek vatandaşların her türlü sorununa çözüm arayan Avcılar Belediyesi işsizliğe karşı "İstihdam Seferberliği" başlattı. Başkan Turan Hançerli'nin talimatıyla bir yıl önce Basın, Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü bünyesinde kurulan İstihdam Merkezi, Avcılarda iş arayan vatandaşların umudu oldu.

Bir yılda bin 500 kişi iş buldu

İş arayan vatandaşlarla birebir ilgilenen Avcılar Belediyesi İstihdam Merkezi çalışmalarını yoğun bir şekilde sürdürüyor. İş arayanlar ile işçi arayanların bir araya getirildiği merkezde, aranan iş ve işçi profiline uygun talepler özel sektöre iletiliyor.

Özel sektör firmalarının personel taleplerini aldıktan sonra kayıtlı başvurulardan yönlendirme yapan İstihdam Merkezi, yönlendirmeyi kabul eden vatandaşların işe alım süresince takibini de gerçekleştiriyor. İstihdam Merkezi'nde profesyonel danışmanlar tarafından verilen rehberlik hizmetleri ile vatandaşların yanında olmayı sürdüren Avcılar Belediyesi, 'kişisel ve kurumsal eğitimler,' 'özgeçmiş oluşturma' gibi konularda da iş arayan vatandaşlara yardımcı oluyor.

"Komşularımızın her zaman yanındayız"

Türkiye'nin içerisinde bulunduğu ekonomik koşullarda en büyük sorunlardan birisinin işsizlik olduğunu belirten Avcılar Belediye Başkanı Turan Hançerli; "İş arayan komşularımızla birebir ilgileniyor, işsizlik sorunlarına çare oluyoruz. İstihdam Merkezimiz aracılığıyla 1 yılda bin 500'den fazla komşumuza iş olanağı sağladık. Komşularımızın her ihtiyacında daima yanındayız. İş arayan Avcılarlı komşularımız 444 6 989 numaralı çağrı merkezimizi arayarak Kariyer Merkezi Birimimize taleplerini iletebilirler" dedi. - İSTANBUL

Avcılar Belediyesi, bir yılda bin 500 kişiyi iş sahibi yaptı
Avcılar Belediyesi, bir yılda bin 500 kişiyi iş sahibi yaptı
Avcılar Belediyesi, bir yılda bin 500 kişiyi iş sahibi yaptı

YORUMLAR
500
Korku apartmanı kundakçısı teslim oldu Korku apartmanı kundakçısı teslim oldu 'Kayıtlı Kadın İstihdamının Desteklenmesi' Projesi İstanbul'da tanıtıldı 'Kayıtlı Kadın İstihdamının Desteklenmesi' Projesi İstanbul'da tanıtıldı Genç ihracat elçileri geliyor Genç ihracat elçileri geliyor

Turan Hançerli, İşsizlik, İstihdam, Avcılar, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Ekonomi Avcılar Belediyesi, bir yılda bin 500 kişiyi iş sahibi yaptı - Son Dakika


Son Dakika
11:24 Dolar/TL yeni günde 14,82 seviyelerinden alıcı buluyor
11:22 Becali, Galatasaray'a savaş açtı! UEFA'ya şikayette bulundu
11:21 Dünyada ayak basılmamış çukura inen bilim insanları anlattı: Bakterilerin ne olduğu hakkında hiçbir fikrimiz yok
11:19 53 yıllık eşini dövdüğü iddiasıyla yargılanıyordu! Yaşlı adama iyi halden 2 Bin 240 TL para cezası verildi
11:14 Polis memuru kavga ettiği hemşire karısını, hastanenin önünde kurşun yağmuruna tuttu
11:12 80 yaşındaki kadın bakıcısı tarafından şiddet gördü! Eve yerleştirilen gizli kamera tüm gerçeği ortaya çıkardı
11:02 İbrahim Kutluay ve oyuncu Gülcan Arslan'ın aşk yaşadıkları ortaya çıktı!
10:58 Gram altının fiyatı yeni günde 921 lira seviyesinden işlem görüyor
10:52 Meteoroloji uyardı! Kuvvetli fırtına kapıda, İstanbul dahil 19 ili etkisi altına alacak
10:45 Kucak dansı yapan Gülşen: Canım çok sıkılmıştı, kendimi sahnede hapis gibi hissetim
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 22.03.2022 11:31:43. #1.11#
SON DAKİKA: Avcılar Belediyesi, bir yılda bin 500 kişiyi iş sahibi yaptı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement