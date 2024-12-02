AVM'lere giriş ücretli mi oluyor? Yetkili isimden açıklama var - Son Dakika
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Ekonomi

AVM'lere giriş ücretli mi oluyor? Yetkili isimden açıklama var

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Alışveriş merkezlerine girişte vatandaşlardan 1 TL alınacağı iddiası kamuoyunda infiale neden oldu. Bazı basın yayın organlarında da yer alan haberlere yanıt veren AVM Yatırımcıları Derneği Başkanı Nuri Şapkacı ''Böyle bir çalışma yok'' ifadelerini kullandı.

02.12.2024 15:54  Güncelleme: 16:05
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Milyonlarca vatandaşın özellikle kış aylarında uğrak mekanlarından biri haline gelen alışveriş merkezleri için ortaya atılan iddia yeni bir tartışmanın fitilini ateşledi.

"ALIŞVERİŞ MERKEZLERİNİN GİDERLERİ KARŞILANACAK"

AVM'lere girişte kişi başına 1 TL'lik ödeme alınacağı öne sürülürken bu gelir sayesinde alışveriş merkezlerinin giderlerinin karşılanacağı ifade ediliyor.

AVM'lere giriş ücretli mi oluyor? Yetkili isimden açıklama var
AVM Yatırımcıları Derneği Başkanı Nuri Şapkacı.

İDDİAYA YANIT GELDİ

Bazı basın yayın organlarında da yer alan haberlere yanıt ise AVM Yatırımcıları Derneği Başkanı Nuri Şapkacı'dan geldi. İddiayı sorduğumuz Şapkacı, "Böyle bir çalışma yok, tamamen asparagas" ifadesini kullandı.

AVM\'lere giriş ücretli mi oluyor? Yetkili isimden açıklama var

Alışveriş, Ekonomi, 3-sayfa, Finans, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi AVM'lere giriş ücretli mi oluyor? Yetkili isimden açıklama var - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (13)

  • Mustafa Görmüş:
    nabız yokluyolar yakında aldığımız nefesten para isteyecek gt vrnler 116 3 Yanıtla
  • GFB1907OKAN null:
    AVM lerdeki çoğu mağaza eskiye nazaran zaten sinek avlıyor. Vatandaşın 1 TL sine mi kalmış çarkların dönmesi. Asparagas haber 43 0 Yanıtla
  • Orçun Ayana:
    gell gell kulağımın arkası boşta, 40 0 Yanıtla
  • Çelikk:
    Belli Olmaz Bunlara Güvenilmez 20 1 Yanıtla
  • Recep Koçak:
    alırsınız gergedan??? 10 0 Yanıtla
  • Mustafa Doğan:
    Yerinde bi karar olur 50tl alınsın alış verişe gelen bellı olsun boş boş gezen çok .... 4 5 Yanıtla
  • arda parmaksiz:
    acaba ne yapacaklarda gundemı değiştirmek için bunu çıkarıyorlar. hoş alıştık zaten bundan sonra avm den içeri girmem araplara kalsın oralar... 6 2 Yanıtla
  • Vatanperver:
    ben olsam sadece yetişkinlerden aile için yani en az 10 ar TL alırım, boş beleş bi sürü adam geziyor iş olsun piyasa yapayım diye.. 3 4 Yanıtla
  • Alex De Souza:
    AVM ler bütün kiracılarından ortak alan gideri altında para alıyorlar aten bence cok saçma 5 1 Yanıtla
  • Mehmetali Karatay:
    Keşke olmasaydı 6 0 Yanıtla
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