Avrasya Tüneli'ni kullanabilecek motosikletlere yönelik "geçiş tarifeleri" belirlendi - Son Dakika
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Avrasya Tüneli'ni kullanabilecek motosikletlere yönelik "geçiş tarifeleri" belirlendi

30.04.2022 11:44
Avrasya Tüneli'ni kullanabilecek motosikletlere yönelik "geçiş tarifeleri" belirlendi

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı, yarından itibaren İstanbul'da iki kıta arasındaki yolculuk süresini 5 dakikaya indiren Avrasya Tüneli'ni kullanabilecek motosikletlere ilişkin geçiş tarifelerini belirledi.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı, yarından itibaren İstanbul'da iki kıta arasındaki yolculuk süresini 5 dakikaya indiren Avrasya Tüneli'ni kullanabilecek motosikletlere ilişkin geçiş tarifelerini belirledi.

Bakanlık tarafından yapılan yazılı açıklamaya göre, 22 Aralık 2016'da hizmete giren Avrasya Tüneli, İstanbul trafiğini önemli ölçüde rahatlattı.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, Motobike İstanbul 2022 Fuarı açılış töreninde, tünelin motosiklet sürücülerinin kullanımına da açılacağı müjdesi vermişti.

Bu kapsamda, yarından itibaren Avrasya Tüneli'ni kullanabilecek motosikletlerin tek yön geçişi, 05.00-23.59 saatlerindeki gündüz tarifesinde 20,7 lira, 00.00-04.59 saatlerindeki gece tarifesinde ise 10,35 lira olarak ücretlendirilecek.

Motosiklet sürücüleri, serbest gişe sistemi bulunan Avrasya Tüneli'nden HGS hesaplarıyla ödemelerini yapabilecek.

Kötü hava şartlarında güvenli alternatif

Asya ve Avrupa kıtaları arasındaki yolculuk süresini 5 dakikaya indiren Avrasya Tüneli, özellikle kış dönemindeki kötü hava koşullarından olumsuz yönde etkilenen motosiklet kullanıcıları için kıtalararası geçişte alternatif olacak.

Tünelle, otomobil ve minibüs tipindeki hafif araçlara ek olarak motosikletler için de güvenli ve konforlu bir ulaşım hizmeti sağlanacak.

Motosikletler için alınan bu karar, sadece Karayolları Trafik Yönetmeliği'ndeki motosiklet tanımında belirtilen sınıf taşıtlarını kapsıyor. Bu tanımın dışında kalan elektrikli bisiklet, bisiklet, scooter, moped ve mobilet gibi taşıtların tünelden geçmesi ise yasak olacak.

Otomobil, minibüs ve motosiklet dışındaki araçların tünelden geçmesi durumunda ve trafik kurallarına aykırı hareketlerde Emniyet Genel Müdürlüğü tarafından yürütülen cezai işlem uygulamaları devam edecek.

YORUMLAR
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Avrasya Tüneli'nden motosikletler için tek yön geçiş ücretleri gündüz 20,70 TL gece ise 10,35 TL olarak belirlendi Avrasya Tüneli'nden motosikletler için tek yön geçiş ücretleri gündüz 20,70 TL gece ise 10,35 TL olarak belirlendi

Avrasya Tüneli, Motosiklet, İstanbul, Aralık, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi Avrasya Tüneli'ni kullanabilecek motosikletlere yönelik 'geçiş tarifeleri' belirlendi - Son Dakika


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SON DAKİKA: Avrasya Tüneli'ni kullanabilecek motosikletlere yönelik "geçiş tarifeleri" belirlendi - Son Dakika
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