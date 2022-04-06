Avrupa borsaları günü düşüşle kapattı - Son Dakika

Avrupa'da piyasalar, Batılı ekonomilerin Rusya'ya yönelik yaptırımlarının artırılmasına ilişkin beklentilerle haftanın üçüncü işlem gününü düşüşle tamamladı.

ABD Merkez Bankası (Fed) üyesi Lael Brainard, Minneapolis Fed web semineri sırasında, merkez bankasının artan enflasyonu kontrol altına almak için bilançosunu hızlı şekilde düşürmesi ve faiz oranlarını istikrarlı şekilde artırmaya devam etmesi gerektiğini söyledi.

Piyasalar, Fed'in Başkan Yardımcısı olması beklenen Brainard'ın açıklamalarına ek olarak, Batılı ülkelerin Rusya'ya yönelik yaptırımları genişletmesine ilişkin haberlere odaklandı.

İngiltere, Rusya'nın en büyük bankası Sberbank'ın tüm varlıklarının dondurulmasına ve İngiliz firmalarının Rusya'ya tüm yeni dış yatırımlarının yasaklanmasına karar verdi.

İngiltere Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, "Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in savaş makinesini aç bırakmak için kapsamlı yeni yaptırım kararları alındığı" belirtildi.

Kapanışta gösterge endeksi Stoxx Europe 600 yüzde 1,59 değer kaybederek 455,73 puana geriledi.

İngiltere'de FTSE 100 endeksi yüzde 0,34 azalarak 7.587,70 puana, Almanya'da DAX 30 endeksi yüzde 1,89 düşerek 14.151,69 puana, Fransa'da CAC 40 endeksi yüzde 2,21 değer kaybıyla 6.498,83 puana ve İtalya'da FTSE MIB 30 endeksi yüzde 2,06 gerileyerek 24.447,36 puana indi.

Avro/dolar paritesi, TSİ 20.00 itibarıyla yüzde 0,06'lık artışla 1,091 seviyesinde bulunuyor.