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Avrupa borsaları yükselişle açıldı - Son Dakika

Avrupa borsaları yükselişle açıldı

15.02.2022 11:34
Avrupa borsaları yükselişle açıldı

Avrupa borsaları, Rusya ile Ukrayna arasındaki gerilime ilişkin olumlu haberlerle güne yükselişle başladı.

Avrupa borsaları, Rusya ile Ukrayna arasındaki gerilime ilişkin olumlu haberlerle güne yükselişle başladı.

Rusya Savunma Bakanlığının, tatbikatlar kapsamında görevlerini tamamlayan bazı askeri birliklerin, bağlı bulundukları üslere dönmeye başladıklarını açıklaması sonrası pay piyasaları yükselişe geçti.

Açılışın ardından Stoxx Europe 600 gösterge endeksi yüzde 0,5 artışla 463 puan, Almanya'da DAX 30 endeksi 0,46 yükselişle 15.183 puan oldu.

İngiltere'de FTSE 100 endeksi yüzde 0,5 artarak 7.5272 puanda, Fransa'da CAC 40 endeksi yüzde 0,58 değer kazancıyla 6.892 puanda, İspanya'da IBEX 35 endeksi yüzde 0,52 artışla 8.616 puanda ve İtalya'da MIB 30 endeksi ise yüzde 0,9 yükselerek 26.660 puanda bulunuyor.

Avro/dolar paritesi dün 1,1280'e kadar gerileyerek son 12 günün en düşük seviyesini görmesinin ardından bugün yüzde 0,4'lük değer kazancıyla 1,1342 seviyelerinden işlem görüyor.

Dün Avrupa Parlamentosu (AP) Genel Kurul oturumunda konuşan Avrupa Merkez Bankası Başkanı (ECB) Christine Lagarde, Avro Bölgesi'nde enflasyonun yakın gelecekte yüksek kalacağını belirterek, "Enerji fiyatları, enflasyondaki artışın ana nedeni olmaya devam ediyor. Net varlık alımlarımız bitmeden faiz artırımı yapılmayacak. Politikamızda yapılacak herhangi bir ayarlama aşamalı olacak. ECB'nin ne yapıp ne yapamayacağı konusunda açık olması gerek." ifadelerini kullandı.

Öte yandan, bugün açıklanan verilere göre İngiltere'de işsizlik oranı aralıkta yüzde 4,1 oldu.

Analistler, Rusya ile Ukrayna arasındaki gerilime ilişkin haber akışının piyasaların yönü üzerinde belirleyici olmaya devam ettiğini belirterek, bugün ABD'de Üretici Fiyat Endeksi ve Avro Bölgesi'nde büyüme verilerinin de takip edileceğini kaydetti.

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England, Ukrayna, Europe, Rusya, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi Avrupa borsaları yükselişle açıldı - Son Dakika Ekonomi


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