Avrupa borsaları yükselişle açıldı - Son Dakika
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Avrupa borsaları yükselişle açıldı

21.06.2022 10:11
Avrupa borsaları yükselişle açıldı

Avrupa borsaları, güne yükselişle başladı.

Avrupa borsaları, güne yükselişle başladı.

Açılışın ardından Stoxx Europe 600 gösterge endeksi yüzde 0,62 artışla 409,7 puan, Almanya'da DAX 40 endeksi yüzde 0,52 değer kazancıyla 13.335 puan oldu.

İngiltere'de FTSE 100 endeksi yüzde 0,21 yükselişle 7.137 puanda, Fransa'da CAC 40 endeksi yüzde 0,63 artışla 5.957 puanda, İtalya'da MIB 30 endeksi yüzde 0,47 değer kazancıyla 22.108 puanda ve İspanya'da IBEX 35 endeksi yüzde 0,28 primle 8.309 puanda bulunuyor.

Avro/dolar paritesi, şu dakikalarda önceki kapanışına göre yüzde 0,3 yükselişle 1,0540 seviyesinden işlem görüyor.

Analistler, piyasalarda devam eden resesyon endişelerine karşın, ekonomilerde yumuşak bir iniş yapılabileceğine ilişkin beklentilerin pay piyasalarında risk iştahını artırdığını söyledi.

Dün, Avrupa Merkez Bankası (ECB) Başkanı Christine Lagarde, temmuz ve eylülde faiz artışı yapabileceklerini belirtirken, tahvil faizlerine müdahale etmek için geliştirilen araca yönelik ısrarlı sorular üzerine bu konuda açıklama yapmak için henüz erken olduğunu dile getirdi.

ECB Baş ekonomisti Philip Lane ise Avro Bölgesi'nde negatif faizlerin artık uygun olmadığını kaydederken, politika faizindeki artışın ekonominin bütün birimlerindeki risk primini yükselteceğini aktardı.

Bugün, ABD Merkez Bankası (Fed) ve ECB yetkililerinin sözle yönlendirmelerinin takip edileceğini bildiren analistler, veri gündeminde ise Avro Bölgesi'nde ödemeler dengesi ile ABD'de ikinci el konut satışları ve Chicago Fed ulusal faaliyet endeksinin öne çıktığını söyledi.

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Avrupa borsaları yükselişle kapandı Avrupa borsaları yükselişle kapandı
Kaynak: AA

Almanya, İspanya, İtalya, Ekonomi, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Avrupa borsaları yükselişle açıldı - Son Dakika

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