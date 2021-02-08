Avrupa'da fosil yakıtlı araç satışı 30 yılın en düşüğünde - Son Dakika
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Avrupa'da fosil yakıtlı araç satışı 30 yılın en düşüğünde

08.02.2021 17:31
Avrupa'da fosil yakıtlı araç satışı 30 yılın en düşüğünde

Almanya ulusal araç satış kayıtları verilerine göre, 2020 yılında fosil yakıtlı araç satışları 762,525 adet ile 1990 yılından bu yana en düşük düzeye geriledi.

Almanya ulusal araç satış kayıtları verilerine göre, 2020 yılında fosil yakıtlı araç satışları 762,525 adet ile 1990 yılından bu yana en düşük düzeye geriledi.

Duisburg CAR Enstitutüsü'nün Pazartesi günü açıkladığı verilere göre, fosil yakıtlı araç satışları yıllık bazda ortalama yüzde 25 düştü. Satışlarda en büyük düşüşler yüzde 51.1 ile İspanya'da ve yüzde 45 ile Danimarka'da gerçekleşti.

Buna karşılık, Avrupa Birliği genelinde, AB ülkelerinde sıfır emisyonlu araç satışlarına verdikleri desteklerin etkisiyle, elektrikli araç satışları ile 2020 yılında toplam satışların yüzde 10.5 düzeyine yükseldi.

AB, otomobil üreticilerinin kaynaklarını çevreye zararsız araçlara kaydırmaya teşvik etmek için giderek daha katı emisyon standartları belirliyor. Bu kurallara göre, araçların 2021'e kıyasla 2030'a kadar yüzde 37.5 daha az karbondioksit salması gerekirken, kamyonetlerdeki karbondioksit salımı düşüşünün yüzde 31 olması zorunlu kılındı.


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Kaynak: DHA

Avrupa Birliği, Duisburg, Almanya, Fosil, Ekonomi, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Avrupa'da fosil yakıtlı araç satışı 30 yılın en düşüğünde - Son Dakika

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