Avrupa'da gaz fiyatları 322 avroya yükseldi - Son Dakika
Üye Girişi

Avrupa'da gaz fiyatları 322 avroya yükseldi

07.03.2022 11:33
Avrupa'da gaz fiyatları 322 avroya yükseldi

Avrupa'da doğal gaz fiyatları Rusya-Ukrayna savaşının etkisiyle 322 avroya çıkarak rekor tazeledi.

Avrupa'da doğal gaz fiyatları Rusya- Ukrayna savaşının etkisiyle 322 avroya çıkarak rekor tazeledi.

Avrupa'da derinliği en fazla olan Hollanda merkezli sanal doğal gaz ticaret noktası TTF'de işlem gören nisan vadeli kontratların fiyatı cuma gününü megavatsaat başına 192,5 avrodan tamamlamıştı.

Bugün megavatsaat başına 210 avrodan açılan kontratların fiyatı, cuma günkü kapanışa kıyasla yüzde 67 yükselerek Türkiye saatiyle 11.30'da megavatsaat başına 322 avroya çıktı.

YORUMLAR
500
Avrupa'da gaz fiyatları 242 euroyla rekor tazeledi Avrupa'da gaz fiyatları 242 euroyla rekor tazeledi Savaşın göçe zorladığı kadınlar, çocuklarına hem annelik hem babalık yapıyor Savaşın göçe zorladığı kadınlar, çocuklarına hem annelik hem babalık yapıyor BAGFAŞ, Ukrayna'da yaşananlara rağmen fiyatları düşürdü BAGFAŞ, Ukrayna'da yaşananlara rağmen fiyatları düşürdü

Doğalgaz, Ukrayna, Türkiye, Rusya, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi Avrupa'da gaz fiyatları 322 avroya yükseldi - Son Dakika


Son Dakika
11:19 Şarkıcı Alişan'dan ayçiçek yağı stokçuluğuna tepki: 3 kuruş fazla kazanmak için yapılır mı?
11:13 Sağlık Bakanlığı emekli doktorları yeniden atayacak!
11:11 Acun Ilıcalı'dan, Survivor Yasin'e sert ayar: Kralı gelse umurumda değil, seni gönderirim
11:05 Altın yeni haftaya 14 lira yükselişle başladı! Gram 914 liradan alıcı buluyor
10:49 Yarın İstanbul'da 5 saatlik su kesintisi yaşanacak! İşte o ilçeler
10:37 Ukraynalı askerler sosyal medyada paylaştı! Rus tankını bazukalarla etkisiz hale getiriyorlar
10:33 Putin, sevgilisini ve 4 çocuğunu İsviçre'de güvenli bir dağ evinde saklıyor!
10:33 Vicdan azabından perişan oldu! Yanlışlıkla kediye çarpan sürücü gözyaşlarına hakim olamadı
10:28 Putin yürürken neden sağ kolunu kımıldatmıyor? Uzmanlar Rusya liderinin KGB geçmişini işaret etti
10:22 Mezarda yatan adamın kendisi olduğunu iddia etti! 1917'de savaş pilotu olarak ölüyor
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 7.03.2022 11:40:44. #1.13#
SON DAKİKA: Avrupa'da gaz fiyatları 322 avroya yükseldi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement