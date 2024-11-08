Avrupa\'nın dev bankasından TL\'de alım önerisi

Ekonomi

Fransız bankacılık devi Societe Generale (SocGen), Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Başkanı Fatih Karahan'ın gerçekleştirdiği 'Enflasyon Raporu' sunumunda enflasyon tahminlerinde artışa gitmesinin ardından, yatırımcılara Türk lirası almaları tavsiyesinde bulundu.

SocGen'in konuya ilişkin raporunda dolar/TL'de kısa pozisyon, yani TL'de alım ve dolarda satış anlamına gelen 34,36 TL seviyesi önerildi. Yatırımcılara vade olarak ise 3 ay önerisi sunuldu. ekonomim.com'un aktardığına göre banka, pozisyonun toplam getirisinin yüzde 8 oranında olmasını beklediğini ifade ederken, alım pozisyonu için hazırlananlara zarar-kes (stop loss) seviyesi ise 35,05 TL tavsiyesi verildi.

Raporda, Merkez Bankası'nın Şubat 2025'e kadar faiz indirimi yapmayacağı öngörüsünde bulunulurken, "Rezervlerin seviyesi, yabancıların Türk hisse senedi ve devlet tahvili varlıklarını bile aşıyor" denildi.