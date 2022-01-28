Avrupa'nın en büyük gipe iplik fabrikasında hedef 6 bin ton ihracat

Tokat'ın Erbaa ilçesinde faaliyet gösteren Avrupa'nın en büyük gipe iplik fabrikasından yılda 6 bin ton iplik ihraç edilmesi hedefleniyor.

OmaFil İplik Fabrikası, geçen yıl ekim ayında Erbaa Organize Sanayi Bölgesi'nde 50 milyon lira yatırımla kuruldu.

Fabrikanın Genel Müdürü Kadir Aydın, AA muhabirine, yatırım için Erbaa'yı seçtikleri için mutlu olduklarını, bölge insanının kendilerine kucak açtığını söyledi.

Fabrikayı devlet desteklerinden yararlanarak kurduklarını belirten Aydın, "Fabrikamızın temelini atarken eski Başbakanımız Binali Yıldırım teşrif etmişti. Fabrikamızın açılışına da Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank bey teşrif etti. Ürünlerimizin yüzde 100'ü ihraç oluyor, Danimarka, İtalya, Slovakya ve Orta Avrupa ülkelerine. İhracat yapan firmalarımıza da iplik üretiyoruz. İplik tekstilin başlangıcıdır. Tekstilin ham maddesini burada yaptığımız için çok mutluyuz." dedi.

"Erbaa ekonomisine 50 milyon dolarlık katkı sağlamış olacağız"

Ürünlerinin direkt veya sattıkları firmalar aracılığıyla dünyanın her yerine gittiğini dile getiren Aydın, şöyle devam etti:

"İhracatta ülkenin cari açığını kapatma tarafında elimizden geleni sonuna kadar yapacağız. Yıllık 6 bin ton ihracat yapmak istiyoruz ama bu yeterli değil tabii ki. Çin Halk Cumhuriyeti'ni kendimize rakip olarak aldık. Neden? Çünkü Çin'deki elektrik zamlarından, yol maliyetlerinden dolayı Türkiye bir tık avantajlı tarafa geçti. Bu avantajımızı yatırımcılar olarak çok iyi kullanmamız lazım. Çin tarafındaki zamlar ve yol maliyetlerinin artması, bizim için bir fırsat aslında. Bu fırsatları iyi değerlendirmemiz lazım. Devletimizin destekleri malum. Her zaman şu şiardayız; Türkiye Cumhuriyeti, Anadolu'dan kalkınmaya başlayacak. Güzide Tokat'ın güzide ilçesi olan Erbaa'dayız. Anadolu'yu kalkındırırsak, Anadolu'yu üretimde bir nebze Bursa ve İstanbul'a yakın yaparsak, Türkiye kalkınmış olacaktır."

Aydın, tersine göçü başlatmayı da amaçladıklarını vurgulayarak, "Büyükşehirlere göç etmiş Anadolu insanının memleketlerine dönmeleri için bu şekilde yatırımlar yapıyoruz. Büyükşehirlere göç azalsın, tersine göç başlamış olsun." dedi.

Erbaa'da eleman bulmakta zorlanmadıklarını dile getiren Aydın, "1000'in üzerinde iş başvurusu aldık. Çok güzel bir şey. İnşallah fabrikamızı büyütüp tüm iş için başvuranlara burada şans vermiş olacağız. İnşallah 6 bin ton ihracat yaptığımızda Erbaa ekonomisine 50 milyon dolarlık katkı sağlamış olacağız." diye konuştu.