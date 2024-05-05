Avustralya, öğrenci kredilerinden 3 milyar doları silerek borçları azaltmayı planlıyor - Son Dakika
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Ekonomi

Avustralya, öğrenci kredilerinden 3 milyar doları silerek borçları azaltmayı planlıyor

Avustralya hükümeti, üniversite kredilerine ilişkin yapacağı değişiklikle üniversite öğrencilerine ait borçların yaklaşık 2 milyar dolarını (Yaklaşık 65 milyar dolar) siliyor.

05.05.2024 10:41  Güncelleme: 10:45
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Enflasyon ve hayat pahalılığı baskılarıyla boğuşmaya devam eden Avustralya, öğrenci kredilerinden yaklaşık 3 milyar Avustralya doları (2 milyar ABD dolarını) silerek 3 milyondan fazla kişinin borcunu azaltmayı planlıyor.

İŞÇİLER VE ÖĞRENCİLER ÜZERİNDEKİ BASKIYI HAFİFLETECEK

Avustralya Eğitim Bakanı Jason Clare yaptığı açıklamada, merkez sol Albanese hükümetinin bugün açıkladığı aylık bütçede yer alan tedbirin işçiler ve öğrenciler üzerindeki ekonomik baskıyı hafifleteceğini söyledi.

FAİZ ARTIŞLARI BORÇLARIN YÜKSELMESİNE NEDEN OLDU

Avustralya, üniversite öğrencilerinin eğitimlerini finanse etmek için ucuz kredi almalarına ve işgücüne girdiklerinde ödemelerin otomatik olarak maaşlarından kesilmesine izin veriyor. Öte yandan son dönemde yüksek enflasyonla birlikte yaşanan faiz artışları, borçların yükselmesine sebep oldu.

DÜŞÜK ENFLASYON ORANI ESAS ALINACAK

Yeni düzenlemeye göre, öğrenci kredileri için faiz oranı geçen yılın haziran başından itibaren Tüketici Fiyat Endeksi ya da Ücret Fiyat Endeksi'nden hangisi düşükse onunla sınırlanacak. Böylece 2023'te yüzde 7,1 olan rekor artış oranı yüzde 3,2'ye düşürülecek.

"1200 DOLARLIK İNDİRİM OLACAK"

Clare yaptığı açıklamada, "Bu düzenleme, geçen yıl yaşananların daha asla yaşanmamasını sağlayacak" dedi. Değişikliklerin ardından ortalama 26 bin 500 Avustralya doları borcu olan bir öğrenci için bu yıl yaklaşık 1200 dolarlık indirim olacak.

Avustralya, Hükümet, Eğitim, Finans, Dünya, Ekonomi, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Avustralya, öğrenci kredilerinden 3 milyar doları silerek borçları azaltmayı planlıyor - Son Dakika

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