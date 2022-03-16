"Ay Görevi"nde kullanılacak "Milli Hibrit İtki Sistemi"nin yeni detayları paylaşıldı - Son Dakika
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"Ay Görevi"nde kullanılacak "Milli Hibrit İtki Sistemi"nin yeni detayları paylaşıldı

16.03.2022 15:17
"Ay Görevi"nde kullanılacak "Milli Hibrit İtki Sistemi"nin yeni detayları paylaşıldı

Türkiye Uzay Ajansı (TUA), "Ay Araştırma Görevi"nde (AYAP-1) uzay aracını Ay'a taşıyacak Milli Hibrit İtki Sistemi'ne (HİS) ilişkin detayları paylaştı.

Türkiye Uzay Ajansı (TUA), "Ay Araştırma Görevi"nde (AYAP-1) uzay aracını Ay'a taşıyacak Milli Hibrit İtki Sistemi'ne (HİS) ilişkin detayları paylaştı.

TUA'dan yapılan açıklamaya göre, DeltaV Uzay Teknolojileri, AYAP-1'de uzay aracını Ay'a taşıyacak HİS'i geliştiriyor.

Sistemin ön tasarım süreci, uçuş ölçekli ilk test prototipinin üretimi ve uçuş ölçekli yer testlerinin icra edileceği test sistemin üretimi ile kurulumu tamamlandı.

Bu kapsamda HİS'e ait bileşenler ve sistemin genel görümü, TUA'nın sosyal medya hesaplarından "Ay Araştırma Görevi (AYAP-1) kapsamında uzay aracımızı Ay'a taşıyacak Milli Hibrit İtki Sistemimizi daha yakından tanıma vakti. Hedefimiz uzay liginde de tam bağımsız Türkiye." notuyla paylaşıldı.

Videoda, HİS'in iskelet, vana, sistem elektronikleri, oksitleyici tank ve motor bileşenleri gösterildi.

AYAP-1'in görev konseptine göre uzay aracı öncelikle bir fırlatıcıyla uzaya taşınacak. Ardından uzay aracı, sistem başlatması ve takla sönümleme gibi aşamaları gerçekleştirdikten sonra yörünge testlerini icra edecek. Dünya yörüngesinde yapılan testlerden sonra ise Ay yörüngesine girmek için DeltaV'nin hibrit motoru ateşleme yapacak.

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Araştırma, Türkiye, Milli, Uzay, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi 'Ay Görevi'nde kullanılacak 'Milli Hibrit İtki Sistemi'nin yeni detayları paylaşıldı - Son Dakika


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