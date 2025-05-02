Ayakkabı Sektörünün Buluşma Noktası: AYSAF Fuarı

Ayakkabı yan sanayisinin en önemli buluşmalarından biri olan AYSAF - Uluslararası Ayakkabı Yan Sanayi Fuarı, İstanbul Fuar Merkezi'nde kapılarını ziyaretçilere açtı. Dünyanın dört bir yanından sektör profesyonellerini bir araya getiren fuar, yeni iş birliklerinin önünü açarken, yerli ve yabancı birçok firmanın ürün ve hizmetlerini sergilemesine imkan tanıyor.

AYSAF, ayakkabı taban sistemlerinden deriye, tekstilden eva ürünlerine, kimyasallardan makinelere kadar geniş bir ürün yelpazesiyle sektöre hizmet veriyor. Üretici ile alıcı arasında önemli bir köprü görevi üstlenen fuar, ayakkabı endüstrisinin ihtiyaçlarına kapsamlı bir çözüm platformu sunuyor.

"ÜÇ KUŞAKTIR AYNI SEKTÖRDEYİZ"

AYSAF'ta stant açan Meram Dar Dokuma Sanayii firmasının sahibi Aykut Gürlemez, haberler.com muhabiri Dilşad Özcan'a yaptığı açıklamada, fuarın bu yılki seyrini değerlendirerek şunları söyledi:

"Bu fuar ayakkabı yan sanayi fuarı olduğu için biz de buraya yönelik ürünlerimizi getirdik. Aslında daha geniş bir alanda faaliyet gösteriyoruz, fakat sektörümüz özellikle ayakkabı ve terlik üzerine odaklı. Biz üç kuşaktır bu işi yapıyoruz; dedem, babam ve şimdi de ben. Fuar genel anlamda biraz beklentilerin altında kalsa da yine de verimli geçti. Yurtdışından ziyaretçiler geldi. Şu anda Balkan ülkeleri, Tunus, Cezayir, Fas, Rusya, Ukrayna gibi yaklaşık 10-12 ülkeye düzenli ihracat yapıyoruz."

"SEKTÖR ZOR BİR DÖNEMDEN GEÇİYOR"

Metplas Genel Müdürü Alper İlter ise fuarın genel durumu ve sektörün mevcut sorunları hakkında değerlendirmelerde bulundu:

"Ayakkabı sektörü, Türkiye'deki birçok sektör gibi zorlu bir süreçten geçiyor. Bu yılki fuar önceki yıllara göre daha durgundu. Biz sadece ayakkabı değil, farklı sektörlere de hizmet veren bir firmayız. Ayakkabı sektörü, tekstille birlikte en çok etkilenen alanlardan biri. Üretim hızı giderek düşüyor ve yakın zamanda artacak gibi görünmüyor. Metplas olarak iki ayrı markayla faaliyet gösteriyoruz ve ayakkabı bakım ile promosyon ürünleri üretiyoruz. Şu anda 65 ülkeye ihracat yapıyoruz."

"HER SEKTÖRE DİKİŞ İPLİĞİ SAĞLIYORUZ"

Mısırlı İplik Tekstil firmasından Yüksek Mühendis Soner Turunç da fuarın atmosferini değerlendirerek şunları söyledi:

"Bu yıl fuar geçmiş yıllara kıyasla daha sakin geçti ama yine de başarılıydı. Özellikle dün biraz daha yoğun bir ziyaretçi trafiği yaşandı. Biz polyester dikiş iplikleri üretiyoruz. Hemen her sektöre hitap ediyoruz; çuvaldan elektrik motoru sargısına kadar birçok alanda varız. Ancak bizim için en önemli alanlar ayakkabı ve çanta sektörü. Müşterilerimizin taleplerine göre boyahanemizde özel boyama işlemleri gerçekleştirip ürünlerimizi ulaştırıyoruz."

AYSAF Fuarı, sektördeki mevcut zorluklara rağmen firmaların ihracat gücünü ve adaptasyon kabiliyetini gözler önüne sererken, global iş birliklerinin de önünü açmayı sürdürüyor.