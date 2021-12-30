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Aydem Enerji, 13 grup şirketiyle 'Great Place to Work' Sertifikası aldı - Son Dakika

Aydem Enerji, 13 grup şirketiyle 'Great Place to Work' Sertifikası aldı

30.12.2021 11:33
Aydem Enerji, 13 grup şirketiyle 'Great Place to Work' Sertifikası aldı

Aydem Enerji, geçen yıl Great Place to Work'te elde ettiği başarıyı 2022'ye taşıyarak, 13 grup şirketiyle Great Place to Work Sertifikası aldı.

Aydem Enerji, geçen yıl Great Place to Work'te elde ettiği başarıyı 2022'ye taşıyarak, 13 grup şirketiyle Great Place to Work Sertifikası aldı.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, iş yeri kültürü ve çalışan memnuniyeti konusunda global ölçekte hizmet veren Great Place to Work Enstitüsü'nün yürüttüğü programa katılan Aydem Enerji, geçtiğimiz yıl Türkiye'de 11 grup iştirakiyle Great Place to Work (Harika İş Yeri) Sertifikası almayı başaran ilk şirket olmuştu.

Aydem Enerji, bu yıl da 13 grup iştirakiyle Great Place to Work Sertifikası almaya hak kazanarak kendine ait rekoru yeniledi. Aydem Enerji çatı şirketi Aydem Holding ile bünyesindeki dağıtım ve perakende şirketleri, Aydem Yenilenebilir Enerji, GDZ Enerji Yatırımları, ÇATES, Elsan, Extranet, Entek İnşaat, Tümaş, Yatağan ve Yeni Filo, çalışanlarının değerlendirmesi doğrultusunda "Harika Bir İşyeri" sertifikası aldı.

İş yeri kültürü ve çalışan memnuniyeti alanında önemli bir başarıya daha imza atan Aydem Enerji, Türkiye'de 13 şirketiyle Great Place to Work Sertifikası alan tek grup oldu.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Aydem Enerji İnsan Kaynakları Grup Direktörü Fatih İslamoğlu, çalışanların hakkaniyet, takım ruhu, güvenilirlik, gurur ve saygı kriterlerinde şirketi "harika bir iş yeri" ortamı olarak değerlendirmesinin, yürütülen çalışmaların çok gurur verici bir sonucu olduğunu kaydetti.

Beş kıtada, 60'tan fazla ülkede kurum kültürünü destekleyen Great Place to Work Enstitüsü'nün bağımsız değerlendirmesi ve çalışanların görüşleriyle, Türkiye'de bir ilke imza atarak ilk ve tek seferde 13 grup iştirakiyle birlikte sertifikalandırılmaktan büyük memnuniyet duyduklarını ifade eden İslamoğlu, şu değerlendirmelerde bulundu:

"2021'de işveren markamız 'Enerji İçin Biz'i lanse ettik. Öğrenme ve gelişim platformumuz Aydem Akademi 2021 yılında yeniden tasarlanarak, aktif hale getirildi. Akademide liderlik gelişim programları, kişisel gelişim, zorunlu eğitimler gibi farklı programları bir arada yürütüyor ve artık kendi iç eğitmenlerimizi yetiştirerek, sürekli gelişime odaklanıyoruz. Toplumsal cinsiyet eşitliği alanında Eşit Hayat inisiyatifimizle şirketimizin dönüşümü için çalışıyoruz. Genç yeteneklerin şirketlerimiz bünyesine katılmasına büyük önem veriyoruz. Bu kapsamda, tüm şirketlerimizle birlikte 'S-enerji Staj' ve 'Enerjim Tamam Genç Yetenek' programlarımızı başlattık. Bu yıla ait bir diğer önemli bir gelişme yeni çalışma modellerimizdi. Verimliliği ön planda tutarak uyguladığımız bu yeni sistemde sahadan/ofisten, evden veya hibrit olmak üzere üç çalışma modelimiz bulunuyor. Böylece daha verimli, rekabetçi, dijitalleşen yeni dünya düzenine uygun bir yapı oluşturmayı hedefliyoruz."

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Çatalağzı Termik Santrali, Yenilenebilir Enerji, Türkiye, Enerji, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: AA

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SON DAKİKA: Aydem Enerji, 13 grup şirketiyle 'Great Place to Work' Sertifikası aldı - Son Dakika
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