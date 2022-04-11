Aydın'da atların saban mesaisi başladı - Son Dakika
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Aydın'da atların saban mesaisi başladı

11.04.2022 13:07
Aydın'da atların saban mesaisi başladı

Türkiye'nin en verimli tarım arazilerine sahip illerinden olan Aydın'da zeytinlikler asırlık geleneklerle işleniyor.

Türkiye'nin en verimli tarım arazilerine sahip illerinden olan Aydın'da zeytinlikler asırlık geleneklerle işleniyor. Her türlü ekonomik imkanlara sahip olmalarına rağmen atlardan başka hiçbir teknolojik ürünün işleyemediği Aydın dağlarında çiftçilerin zorlu mesaisi başladı.

Aydın'ın yamaç ve engebeli dağlık alanlarında bulunan zeytin ve incir bahçelerinde çiftçiler tarlalarını karasaban ile sürmeye devam ediyor. Teknolojiyle birlikte tarımda makineleşmenin arttığı ve yaklaşık 50 bin traktör sayısı ile dikkat çeken illerin başında olan Aydın'da engebeli ve dağlık arazilerde atlara koşulan karasaban toprağı işlemeye devam ediyor. Köşk ilçesinde dağlık alanlardaki arazilerini karasaban ile işleyen çiftçiler, traktörün iş yapamadığı yerde eski yöntemlerle toprağın verimini arttırmaya çalışıyor.

Karasabandan günde 600 TL kazanıyorlar

Traktörün giremediği dağlık arazilerde atlara koştuğu karasaban ile çift sürerek geçimini sağlayan Ömer Elbey, yıllardır atları ile çift sürerek ekmeğini kazandığını söyledi. Ekonomik imkansızlıklardan değil arazinin engebeli yapısından dolayı Aydın'ın incir ve zeytin üretimi yapılan dağlarını atlarla sürerek işlediklerini belirten Elbey, "Atlar artık benim birer parçam oldu. Ekmeğimi atlarla kazanıyorum. Bahar mevsiminde çift sürerek zeytin sezonunda da taşımacılık yaparak atlarla para kazanıyorum" dedi.

Ramazan ayında oruçlu olmalarına rağmen toprağın tavının kaçmaması için çift sürmek zorunda olduklarını belirten Ömer Elbey, hayatından ve işinden memnun olduğunu söyledi. - AYDIN

Aydın'da atların saban mesaisi başladı
Aydın'da atların saban mesaisi başladı
Aydın'da atların saban mesaisi başladı
Aydın'da atların saban mesaisi başladı
Aydın'da atların saban mesaisi başladı
Aydın'da atların saban mesaisi başladı
Aydın'da atların saban mesaisi başladı
Aydın'da atların saban mesaisi başladı
Aydın'da atların saban mesaisi başladı
Aydın'da atların saban mesaisi başladı
Aydın'da atların saban mesaisi başladı

YORUMLAR
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Türkiye, Traktör, Tarım, Aydın, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Ekonomi Aydın'da atların saban mesaisi başladı - Son Dakika


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