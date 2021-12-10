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Aydın'da balık tezgahlarının yıldızı 'hamsi' oldu - Son Dakika

Aydın'da balık tezgahlarının yıldızı 'hamsi' oldu

10.12.2021 10:32
Aydın'da balık tezgahlarının yıldızı 'hamsi' oldu

Palamutta umduğunu bulamayan balıkçıların tezgahları hamsi, istavrit ve çinekop ile dolup taşarken, Aydın'da 25 TL'den satışa sunulan hamsi her zamanki gibi en çok tercih edilen balık çeşidi oldu.

Palamutta umduğunu bulamayan balıkçıların tezgahları hamsi, istavrit ve çinekop ile dolup taşarken, Aydın'da 25 TL'den satışa sunulan hamsi her zamanki gibi en çok tercih edilen balık çeşidi oldu.

Eylül ayında denizde av yasağının kalkması ile birlikte balıklar tezgahlarda yerlerini aldı. Gerek sağlık açısından yararlı olması gerekse de uygun fiyatları nedeniyle vatandaşlar balığa yoğun ilgi gösterdi. Aydın'ın Efeler ilçesinde bulunan Balık Çarşısı'nda da hareketlilik sürerken, balık sezonunun ortalarına gelindiği şu günlerde vatandaşlar balık tercihini hamsiden yana kullandı.

Aydınlıların balığa gösterdiği ilgiden dolayı satışlarının çok güzel olduğunu ifade eden işletme sahibi Yusuf Turgut, "Mevsim balıkları olarak hamsi, istavrit ve çinekop en çok satılanlar arasında yer alıyor. Palamutun bu sene az çıkması hamside artışa neden oldu. Bu sene hamsiyi şimdiye kadar 25 TL'den yukarı satmadık. Zaman zaman 20 TL'ye de verdiğimiz oldu. İstavritte de durum hemen hemen aynı. 3 yıl öncesine kadar istavriti 35-40 TL'ye sattığımızı hatırlıyorum ancak bu sene o da 25 TL'den alıcı buluyor. Bunun yanı sıra dip balıkları diye tabir ettiğimiz tavuk balığı, barbun, karides ve kalamar gibi balıklar her zamanki fiyatını koruyor. Lagos ve karides 300 TL ile tezgahın en yüksek fiyatlı ürünleri olurken, en dipte ise 25 TL'lik fiyatları ile hamsi, sardalya ve istavrit yer alıyor. Çinekop, çupura ve levrek gibi orta segment diyebileceğimiz balıklar ise 50 ve 70 TL arasında değişiyor. Ekonomik durumlar hepimizin malumu. Bu durumda bile çok şükür satışlarımız çok güzel. Yani sanki bir el de balığın üzerine gelmiş gibi insanlara bu fiyatlar bir lütuf oldu" dedi.

"Vatandaş ne yiyeceğini biliyor"

Herkesin mutlaka balık tüketmesi gerektiğini kaydeden Turgut, "Balığı herkes tüketmeli. Bunu balıkçı olduğum için değil sağlıkçıların, doktorların tavsiyesi olduğu için söylüyorum. Aydın'da da balık tüketimi güzel. İnsanlar balığı seviyor ve tüketiyor. Bunlar mevsimin balığı. Aslında vatandaşlar da ne yiyeceğini iyi biliyor, mevsimini iyi takip ediyor. Fiyatlarımız gayet makul ve insanların kesesine uygun. Geçen seneye göre satışlarımız da arttı diyebilirim. Ben şu andaki durumumdan çok memnunum. Biraz maliyetler yüksek ama olsun, Allah'a çok şükür bu halimize" diye konuştu. - AYDIN

Aydın'da balık tezgahlarının yıldızı 'hamsi' oldu
Aydın'da balık tezgahlarının yıldızı 'hamsi' oldu
Aydın'da balık tezgahlarının yıldızı 'hamsi' oldu
Aydın'da balık tezgahlarının yıldızı 'hamsi' oldu
Aydın'da balık tezgahlarının yıldızı 'hamsi' oldu
Aydın'da balık tezgahlarının yıldızı 'hamsi' oldu
Aydın'da balık tezgahlarının yıldızı 'hamsi' oldu

Türk Lirası, Efeler, Eylül, Aydın, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Ekonomi Aydın'da balık tezgahlarının yıldızı 'hamsi' oldu - Son Dakika Ekonomi


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