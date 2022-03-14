Aydın'da bin kişiye istihdam sağlayacak proje tanıtıldı - Son Dakika
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Aydın'da bin kişiye istihdam sağlayacak proje tanıtıldı

14.03.2022 16:17

Aydın'da bin kişiye istihdam sağlayacak proje tanıtıldıAYDIN Aydın tarımını ve ekonomisini bir üst noktaya taşıması planlanan 'Tarıma Dayalı İhtisas Organize Sanayi Bölgesi'nin (Jeotermal Isıtmalı Sera) tanıtım toplantısında konuşan Aydın Valisi Hüseyin Aksoy, "Organize Sanayi Bölgemizde yıllık...

Aydın'da bin kişiye istihdam sağlayacak proje tanıtıldı

AYDIN Aydın tarımını ve ekonomisini bir üst noktaya taşıması planlanan 'Tarıma Dayalı İhtisas Organize Sanayi Bölgesi'nin (Jeotermal Isıtmalı Sera) tanıtım toplantısında konuşan Aydın Valisi Hüseyin Aksoy, "Organize Sanayi Bölgemizde yıllık 10 bin ton yaş sebze ve meyve üretimi planlanmaktadır ve bin kişiye de istihdam sağlayacağı değerlendirilmektedir" dedi.

Tarıma Dayalı İhtisas Organize Sanayi Bölgesi'nin tanıtımına yönelik toplantı Aydın Ticaret Odası toplantı salonunda gerçekleştirildi. Saygı duruşu ve İstiklal Marşı ile başlayan program, tanıtım videosunun izlenmesi ile devam etti. Toplantı protokol konuşmalarının ardından sona erdi. Düzenlenen toplantıya Aydın Valisi Hüseyin Aksoy, AK Parti Aydın Milletvekilleri, Efeler Ziraat Odası Başkanı Mehmet Kendirlioğlu, Aydın Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Başkanı Fevzi Çondur, Aydın Ticaret Odası Başkanı Hakan Ülken, Adnan Menderes Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Osman Selçuk Aldemir, ilçe kaymakamları ve davetliler katıldı.

AK Parti Aydın Milletvekili Rıza Posacı, Aydın tarımı için çok önemli bir projenin hayata geçirilmesinden dolayı çok mutlu olduklarını ifade ederek, ülkemiz hayırlı olması dileğinde bulundu.

"Aydın tarımına büyük değer katacak"

Aydın Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Başkanı Fevzi Çondur, "Tarımsal potansiyel olarak Aydın Türkiye'nin dört büyük ilinden birisidir. Bundan önce seracılık alanında çok büyük bir girişimimiz olmamıştı. Uygulanacak olan proje Aydın tarımına büyük değer katacaktır, emeği geçenlere çok teşekkür ediyorum" dedi.

"Aydın'ın bir eksiğini daha tamamlayalım diye yola çıktık"

Aydın'ın ülkenin en temel ihtiyaçlarını karşılayan bir il konumunda olduğunu ifade eden Aydın Ticaret Odası Başkanı Hakan Ülken, "Aydın ülkenin en temel ihtiyaçlarını karşılayan bir ildir. Aydın'da tabi eksiklerimiz var. Bunlardan biri olan seracılığın jeotermal ile birleşmesi çok kıymetli olacaktır. Devletle, Oda'lar olarak Aydın'ın bir eksiğini daha tamamlayalım diye yola çıkmıştık. Bu projede emeği geçen herkese teşekkür ediyoruz" diye konuştu.

"Yılda 10 bin ton yaş sebze ve meyve üretimi planlanıyor"

Aydın Valisi Hüseyin Aksoy, proje ile ilgili olarak bilgilendirmede bulunduğu konuşmasında, "Ülkemizin gıda arz güvenliğinin ve fiyat istikrarının sağlanması doğrultusunda valiliğimizce YİKOB bünyesinde başlatılan çalışmalara Aydın Ticaret Odası, Aydın Ticaret Borsası ve Ziraat Odamızla birlikte bir tüzel kişilik oluşturulmuştur. Özverili çalışmalarla ilimizde yapılan bu yatırımın ülkemizin geleceği için büyük bir değere sahip olduğunu bilmemiz gerekiyor. Ülkemizde kuruluş aşamasında olan 50 adet tarıma dayalı organize sanayi bölgeleri var. Farklı alanlarda ülkemizin geleceğine yön veren Organize Sanayi Bölgeleri var. Aydın Tarıma Dayalı Organize Sera Bölgemiz topraksız, tam otomasyonlu, ısıtma ve yenilenebilir enerji kaynaklarıyla sağlanan modern sera ile en iyi tarımı hedeflemektedir. Organize Sanayi Bölgemiz Efeler ilçesi Kadıköy mevkiinde toplam 776 bin metrekare alana kuruludur. Bölgede 25 bin metrekareden oluşan 20 adet seraya sahip, 4 bin metrekareden oluşan 9 adet sanayi parseline sahip. Bölgemizdeki seralar ve sanayi parsellerinin ön satışları için bugün itibariyle başlayacaktır. Bundan sonra alacağımız ilk müracaatlardan sonra ilgili yönetim kurulumuz değerlendirmeleri yaparak kesin tahsisleri de süreç içerisinde değerlendirecektir. Organize Sanayi bölgemizde yıllık 10 bin ton yaş sebze ve meyve üretimi planlanmaktadır ve bin kişiye de istihdam sağlayacağı değerlendirilmektedir. Hepimizin de bildiği gibi organize sanayi bölgelerimizde bir takım avantajlar söz konusudur. Birçok konuda muafiyetler söz konusudur. OSB içinde yer alacak işletmelerimiz de bu muafiyetlerden yararlanacaklardır" ifadelerini kullandı.

Aydın'da bin kişiye istihdam sağlayacak proje tanıtıldı
Aydın'da bin kişiye istihdam sağlayacak proje tanıtıldı
Aydın'da bin kişiye istihdam sağlayacak proje tanıtıldı
Aydın'da bin kişiye istihdam sağlayacak proje tanıtıldı

YORUMLAR
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Hüseyin Aksoy, Jeotermal, İstihdam, Aydın, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Ekonomi Aydın'da bin kişiye istihdam sağlayacak proje tanıtıldı - Son Dakika


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