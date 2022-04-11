Edirne'ye Bulgar akını: Bir günde 10 bin kişi geldi - Son Dakika
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Edirne'ye Bulgar akını: Bir günde 10 bin kişi geldi

11.04.2022 10:19

Edirne'ye Bulgar akını: Bir günde 10 bin kişi geldi Edirne'ye alışveriş için aynı gün 10 binden fazla Bulgaristan vatandaşının gelmesi, son yılların en kalabalık 'Bulgar akınına' sebep oldu.

Edirne'ye Bulgar akını: Bir günde 10 bin kişi geldi

EDİRNE - Edirne'ye alışveriş için aynı gün 10 binden fazla Bulgaristan vatandaşının gelmesi, son yılların en kalabalık 'Bulgar akınına' sebep oldu. Bulgarların alışveriş yarışı, zaman zaman izdiham oluşturdu.

Edirne'ye alışveriş için gelen Bulgaristan vatandaşlarının sayısı her geçen gün artıyor. İstanbul'da gerçekleştirilen Lale festivaline katılan dönüş yolunda da alışveriş için Edirne'ye gelen Bulgaristan vatandaşları ile günübirlik alışveriş için gelen Bulgaristan vatandaşları, aynı zamanda Edirne'de bulununca adeta alışveriş izdihamı yaşandı. Sabahın erken saatlerinde Edirne'ye gelen Bulgarlar, gün boyu alışveriş yaparak tüm ihtiyaçlarını kent esnafından karşıladı. Merkez nüfusu 153 bin olan Edirne'de, yerel halktan çok alışveriş için gelen turistlerin yoğunluğu dikkat çekti. Caddelerin Bulgar plakalı araçlarla ve Bulgar vatandaşlarıyla dolduğu Edirne'de, son yılların en kalabalık Bulgar akını yaşandı.

Çılgınca alışveriş yapan Bulgarlar, adeta birbirleriyle alışveriş yarışı yaptı. Aldıklarını güçlükle taşıyan Bulgarlar, cadde ve sokaklarda adım atacak yer bırakmadı. Bostanpazarı semtinde bulunan marketlerden alışveriş yapan Bulgarlar, inanılması güç görüntüler oluşturdu.

"Bulgaristan'a göre Edirne'de fiyatlar daha uygun"

Edirne'ye alışverişe gelen Bulgaristan vatandaşı, hem kendilerinin hem de Edirne esnafının mutlu olduğunu söyledi. Koronavirüs vakalarının yoğun olduğu günlerde Sınır Kapıları kapatılınca zor günler yaşadıklarını anlatan Bulgaristan vatandaşı, "şu an git gel yapıyoruz ve Edirne esnafını kalkındırıyoruz" açıklamasında bulundu. Bir başka Bulgaristan vatandaşı da, "Bulgaristan'a göre Edirne'de fiyatlar daha uygun. Gelişler daha da artacak. Tek sıkıntımız Kapıkule'de peron sayısının az olması, saatlerce bekliyoruz" dedi.

Edirne'ye Bulgar akını: Bir günde 10 bin kişi geldi
Edirne'ye Bulgar akını: Bir günde 10 bin kişi geldi
Edirne'ye Bulgar akını: Bir günde 10 bin kişi geldi
Edirne'ye Bulgar akını: Bir günde 10 bin kişi geldi
Edirne'ye Bulgar akını: Bir günde 10 bin kişi geldi
Edirne'ye Bulgar akını: Bir günde 10 bin kişi geldi

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Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Ekonomi Edirne'ye Bulgar akını: Bir günde 10 bin kişi geldi - Son Dakika


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SON DAKİKA: Edirne'ye Bulgar akını: Bir günde 10 bin kişi geldi - Son Dakika
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