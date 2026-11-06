Ayvalık Giritliler Derneği, Ticaret Odası'nın yeni yönetimini ziyaret etti - Son Dakika
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Ayvalık Giritliler Derneği, Ticaret Odası'nın yeni yönetimini ziyaret etti

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Ayvalık Giritliler Derneği, Ticaret Odası\'nın yeni yönetimini ziyaret etti
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Giritliler Derneği Başkanı Coşkun Tunçmen ve yönetim kurulu, Ayvalık Ticaret Odası Başkanı Halil Aykut ile Meclis Başkanı Osman Özdoğan'a hayırlı olsun ziyaretinde bulundu. Tunçmen, yeni görevlerin ilçe ekonomisine hayırlı olmasını temenni ederek başarı diledi.

Balıkesir'in Ayvalık ilçesinde faaliyetlerini sürdüren Ayvalık Giritliler Derneği, gerçekleştirilen seçimlerin ardından Ayvalık Ticaret Odası Başkanlığı görevine seçilen Halil Aykut ve Meclis Başkanlığına seçilen Osman Özdoğan'a hayırlı olsun ziyaretinde bulundu.

Ayvalık Giritliler Derneği Başkanı Coşkun Tunçmen ve yönetim kurulu üyeleri, Ayvalık Ticaret Odası'nı ziyaret ederek yeni yönetime başarı dileklerini iletti.

Samimi bir atmosferde gerçekleşen ziyarette, Dernek Başkanı Coşkun Tunçmen, Ticaret Odası Başkanı Halil Aykut ve Meclis Başkanı Osman Özdoğan'ı tebrik ederek görevlerinin ilçe ekonomisi açısından hayırlı olmasını temenni etti.

Ziyaretin ardından açıklamada bulunan Ayvalık Giritliler Derneği Başkanı Coşkun Tunçmen, "Yönetim kurulu olarak Ayvalık Ticaret Odası Başkanlığına seçilen Sayın Halil Aykut ve Meclis Başkanlığına seçilen Sayın Osman Özdoğan'a hayırlı olsun ziyaretinde bulunduk. Nazik misafirperverlikleri için kendilerine teşekkür ediyor, yeni görevlerinde başarılar diliyoruz." ifadelerini kullandı.

Ziyaret, karşılıklı iyi dileklerin sunulmasının ardından sona erdi.

Kaynak: İHA
Meclis BaşkanıEkonomiAyvalıkGüncelSon Dakika

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