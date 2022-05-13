Az gelişmiş 74 ilçe daha alt bölge desteğinden yararlanmaya hak kazandı - Son Dakika

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, iller arası gelişmişlik farklarını ortadan kaldıracak, illerin görece daha az gelişmiş ilçelerini kalkındıracak önemli bir adım attı. 39 ilin 74 ilçesi daha Resmi Gazete'de yayınlanan Cumhurbaşkanı Kararı ile alt bölge desteğinden yararlanmaya hak kazandı. Böylece Türkiye genelinde 337 ilçe bu imkana kavuşmuş oldu.

Yatırımlarda Devlet Yardımları Hakkında Karar'da Değişiklik Yapılmasına Dair Cumhurbaşkanı Kararı Resmi Gazete'de yayınlandı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan imzalı karar ile ilçelerin Sosyo-Ekonomik Gelişmişlik Sıralaması Araştırması'nın (İlçe SEGE - 2022) sonuçları esas alınarak ilçelerin gelişmişlik sıralaması güncellendi.

Resmi Gazete'de yayınlanan karar ile alt bölge desteğinden yararlanabilen ilçelerin sayısı 263'den 337'ye çıktı. Listeye 39 ilden toplam 74 ilçe daha eklendi. Yapılan düzenleme ile 6 bölgeli teşvik sisteminde bağlı olduğu ilin gelişmişlik seviyesine kıyasla daha az gelişmiş durumda olan ilçeler bir alt bölge desteğinden, bu ilçelerin OSB'leri ise iki alt bölge desteğinden yararlanacak.

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, Türkiye'nin topyekun kalkınması amacıyla kullandığı bu destek modeli, il içindeki ve iller arasındaki gelişmişlik farklarını ortadan kaldırmayı; az gelişmiş bölgeleri daha hızlı kalkındırmayı amaçlıyor.

Bilecik'te temaslarda bulunan Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Bozüyük'te bulunan Vitra Karo Tesisi'nin açılışını gerçekleştirdi. Varank, törende yaptığı konuşmada, "Bir müjdeyi de bu kürsüden tekrar ifade etmek istiyorum. Biz teşviklerimizi sosyoekonomik gelişmişlik endeksine göre veriyoruz. İlleri ve ilçeleri sosyoekonomik gelişmişliklerine göre sıralıyoruz. Daha dezavantajlı olanlara teşvikte ayrıcalık yapıyoruz. Bir alt bölge teşviklerinden faydalanmasını sağlıyoruz" dedi.

Bu bağlamda ilçe bazlı teşvik sistemini geçen sene devreye aldıklarını kaydeden Varank, "Anadolu'nun her tarafından bize teşekkür edenler olmuştu. Şimdi SEGE'de bir güncelleme yaptık. İlçelerimizi yeniden sıraladık. 74 yeni ilçemizin SEGE'de bir alt bölge teşviklerinden faydalanması ile ilgili kararnameyi Cumhurbaşkanımız bugün yayınladı. Bu ilçelerden bir tanesi de Bilecik'te bulunuyor. Artık, Pazaryeri'nde yatırım yaptığınızda bir alt bölge teşviklerinden faydalanabileceksiniz. Bu da şehrimize ilçemize hayırlı olsun diyorum" diye konuştu. - ANKARA