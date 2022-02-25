Azerbaycan'daki otizmli çocukların eğitimi için uluslararası iş birliği - Son Dakika

SOCAR Türkiye, Tohum Otizm Vakfı ve Birge ve Sağlam İctimai Birliyi, otizmli çocukların eğitimi için kapsamlı bir iş birliğine imza attı.

2003 yılından bu yana otizmli çocuklara erken tanı konulması, erken ve yoğun özel eğitim ile çocukların bağımsız bireyler olarak topluma katılmalarına öncülük eden Tohum Otizm Vakfı, dünyada kabul gören ve etkililiği bilimsel araştırmalarla desteklenen Uygulamalı Davranış Analizi'ne dayalı eğitim modelini uluslararası alanda da yaymaya devam ediyor. Azerbaycan'da otizmli bireyler için hizmet veren Birge ve Sağlam İctimai Birliyi ile yapılan iş birliğiyle Tohum Otizm Vakfı, SOCAR Türkiye'nin desteği ile bilimsel know-how'ını aktararak eğitim programına destek olacak.

SOCAR Türkiye'nin sponsorluğunda gerçekleşen iş birliği ile Tohum Otizm Vakfı, Birge ve Sağlam İctimai Birliyi'ne Azerbaycan'daki otizmli çocuklara bilime dayalı nitelikli eğitim vermesi için eğitim direktörü, ülke çağvakıf personeli ve eğitim direktörlerine yönelik kapasite güçlendirme eğitimleri ile sürekli eğitim birimi alanlarında yoğun destek verecek.

"2017'den bu yana Azerbaycan'a destek veriyoruz"

Otizmli bireylere destek vermek ve ihtiyaçları olan nitelikli eğitime ulaşmaları için iki ülkearasında çok önemli bir bilgi ve deneyim transferi yapacak projeyi desteklemekten memnuniyet duyduğunu belirten SOCAR Türkiye İletişim ve Kamu İlişkileri Başkanı Mikayil Yusifov, şöyle dedi: "Çok özel bir amaç için bu kıymetli iş birliğine destek olmaktan büyük mutluluk duyuyoruz. SOCAR Türkiye olarak Azerbaycan'da otizmli çocukların eğitimine katkı sağlamak amacıyla uzun yıllardır Tohum Otizm Vakfı iş birliğiyle Azerbaycan'daki Birge Sağlam İçtimai Birliği'ne destek oluyoruz. Tohum Otizm Vakfı ve Birge ve Sağlam İctimai Birliyi ile devam edecek bu anlamlı iş birliğimizle, otizm alanında büyük katkıları olan iki kurumun birlikteliğinden kuvvet doğacağına ve bu özel çocukların hak ettikleri hayata kavuşmasında önemli rol oynayacaklarına inanıyorum"

İş birliğinden memnuniyetini dile getiren Tohum Otizm Vakfı Başkan Yardımcısı Aylin Sezgin şunları söyledi: "Azerbaycan'da otizmli çocukların eğitimine yönelik faaliyetler yürüten bir sivil toplum kuruluşu olan Birge ve Sağlam İçtimai Birliği ile yaptığımız iş birliği kapsamında 2017'den bu yana otizmli çocuklar için uygun ve etkili müdahaleler geliştirilmesine yönelik; yerinde uzmanlık eğitimi ile desteğimizi sürdürüyoruz. Uygulamalı eğitim ve değerlendirme, yetiştirilen kişinin kurumunda geliştirdiği hizmetler için süpervizyon verme gibi alanlarda çalışma yürüttüğümüz Birge ve Sağlam İctimai Birliyi ile birçok başarılı bir sürece imza attık. SOCAR Türkiye'nin kıymetli sponsorluk desteğinin çalışmalarımızı daha ileriye taşıyacağız. Bu iş birliğinde emeği geçen herkese ve destekçimiz SOCAR Türkiye'ye şahsım ve Tohum Otizm Vakfı adına teşekkür ediyorum."

Birge ve Sağlam İctimai Birliyi Kurucusu Ayten Eynelova "Otizmli bireylere destek vermek için yanımıza Tohum Otizm Vakfı'nı almamız bizim için çok değerli. Bu sinerji ile daha başarılı işlere imza atacağımıza inanıyoruz. Tohum Otizm Vakfı'ndan öğreneceğimiz çok şey ve hayata geçireceğimiz çok proje var. Bu iş birliğinin hayata geçmesinde büyük katkı sağlayan SOCAR Türkiye sayesinde birlikte oluşturacağımız güçle yapacaklarımız için sabırsızlanıyoruz. Gerçekleştireceğimiz bilgi ve sistem transferleri ile Birge ve Sağlam İctimai Birliyi olarak Azerbaycanlı otizmli çocukları hayata hazırlayacağız" dedi. - İSTANBUL