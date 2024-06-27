Azerbaycan Manat'ı Türk Lirası karşısında rekor tazeledi - Son Dakika
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Ekonomi

Azerbaycan Manat'ı Türk Lirası karşısında rekor tazeledi

Azerbaycan Manat\'ı Türk Lirası karşısında rekor tazeledi

Türk Lirası'ndaki değer kaybı birçok para birimi gibi Azerbaycan manatını da çok daha değerli hale getirdi. Son olarak bir Azerbaycan Manat'ı TL karşısında rekor tazeleyerek 19.38 kuruşa yükseldi.

27.06.2024 13:01
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Son yıllarda Türk Lirası'ndaki değer kaybı Azerbaycan parasını da Türkiye'nin ulusal parası karşısında daha değerli kıldı. Yaşanan son dalgalanmayla birlikte TL karşısında rekor tazeleyen Manat, 19.38 kuruşa yükseldi. Bu da Azerbaycan vatandaşları için Türkiye'den alışveriş yapmayı cazip hale getiriyor.

Azerbaycan Manat'ı Türk Lirası karşısında rekor tazeledi

IĞDIR'A AKIN EDİYORLAR

Para birimi değerlenen Azerbaycanlı vatandaşlar topluca Iğdır'a gelerek yiyecek, içecek ve giyim için alışveriş yapmayı artırdı. Nahcıvan Özerk Cumhuriyeti'nde ve Azerbaycan'da alıveriş yapmayanlar Iğdır'a gelerek ucuz alışveriş yapıp ülkelerine dönüyor.

Azerbaycan Manat'ı Türk Lirası karşısında rekor tazeledi

SEMBOLÜ EURO'YA BENZİYOR

Azerbaycan Manatı olarak anılan para biriminin sembolü (?) şeklindedir. Euro'nun sembolünün (€) ortası tek çizgili ve aşağı bakan haline benziyor. Azerbaycan manatının tasarımcısı, Avusturyalı Robert Kalina'dır.

Azerbaycan Manat'ı Türk Lirası karşısında rekor tazeledi

Bu tasarımcı aynı zamanda Euro ve Suriye Poundu'nu da tasarlayan kişidir. Bu nedenle banknotlardaki motiflerin seçimi, Euro'dan esinlenilerek yapıldığından benzer oldukları söylenmektedir.

Azerbaycan, Türkiye, Finans, Dünya, Ekonomi, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Azerbaycan Manat'ı Türk Lirası karşısında rekor tazeledi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (30)

  • caps lock: Bizi kıskananlar arasına Azerbaycan'da dahil oldu. 113 6 Yanıtla
    Sivet Ok: Bu yoruma gülmemek elde değil ama maalesef acı gerçek ? pula döndü nedir bu çektiğimiz ölümden beter oldu ? wahhh wahhh 28 0
  • ferhat eser: Türkiye azeri parasının karşısında bile nakavt oldu desenize 91 5 Yanıtla
  • Nuri Varol: paramız pul oldu nereden nereyeee 75 6 Yanıtla
  • Ankara null: en kotu para turk lirasi afrikanin koyundeki bile daha degerli 68 3 Yanıtla
  • Galatasaray 1905: sadece Azeri parası değil Gürcistan parası da ayne şekilde bunları dış güçler yapıyor ???????? 64 2 Yanıtla
  • Cevdet Ogunc: arkadaşlar boş yorum yapmayın bu diş güçlerin oyunu Avrupa zaten bizi kıskanıyor bari siz yapmayın biz aya adam yollamış ülkeyiz?? 50 7 Yanıtla
    Sivet Ok: Yorumlar harika gülmekten yorum yapamıyorum. İki kelimeyi bir araya getirip mantıklı cümle gülemiyorum. Sanırım ölürken gülmek diye bu hale diyorlar. Azerbaycanlılarla konuşmaktan uzak duruyorum bizim paraya kağız yani kağıt pul diyorlar. Ya birde Ermenistan Dramı bile bizim ? den değerliyse yandığımız gündür. 13 3
  • E SMNC: Ya Allahım ne olacak halimiz böyle, para birimimiz resmen değeri bitti,komşu ülkelerin sömürge pazarı olduk 34 1 Yanıtla
  • Ahmet Bavli: TL oldumu şimdi riyal bu proje değilde Türkiye'yi batirmak değilde nedir. 32 1 Yanıtla
    • Tüm yorumlar için tıklayınız

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