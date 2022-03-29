Bafra'da tütün alımları başladı - Son Dakika
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Bafra'da tütün alımları başladı

29.03.2022 14:26
Bafra'da tütün alımları başladı

Samsun'un Bafra ilçesinde kırsal kesimde sözleşmeli olarak üretilen tütünlerin alımlarına başlandı.

Samsun'un Bafra ilçesinde kırsal kesimde sözleşmeli olarak üretilen tütünlerin alımlarına başlandı.

5 firma tarafından alımların başlaması üzere üreticiler, traktörlere yükledikleri tütünleri depolara getirdi. Firmalar 35 liradan alımlara başladı. Alımların gerçekleştirildiği depoları ziyaret eden Bafra Ziraat Odası Başkanı Osman Tosuner, üreticiler ve eksperlerden fiyatlar ve tütün kalitesiyle ilgili bilgi aldı. Fiyatlarla ilgili konuşan Tosuner, "Özel firma 'ben sözleşme yapıyorum' diyor, veriyor 3-5 lira bir para ile çiftçiyi bağlıyor. Geçen sene satılan tütün 31 lira, bu sene 35 lira" dedi.

"Tütün de bir toprak ürünü. Bu da toprakta oluyor" diye devam eden Tosuner, "Devletimizin bu tütünü gündeme alıp değer vermesi lazım. Türk milleti olarak tarımda üretmeye devam edeceğiz" ifadelerini kullandı.

Tütün üreticisi Mehmet Ali Bula ise, "Kendimizi bildik bileli tütünle uğraşıyoruz. Fiyatlardan memnun değiliz. 1 paket sigara 25 lira, 1 kilo tütün 35 liraya veriyoruz. Fiyatlardan niye memnun olalım. Sadece çiftçiyi ayakta tutan tüccarın verdiği avans. Avansı veriyor malzemesini alıyoruz, yine sıfır yine sıfır. Harman sonu hiçbir şey kalmıyor" dedi.

12 ay boyunca tütünün yolunu gözlediklerini belirten Bula, "Çoluk çocuk çalışıyoruz yevmiyemiz 50 liraya da gelmiyor" diye konuştu. - SAMSUN

Bafra'da tütün alımları başladı
Bafra'da tütün alımları başladı
Bafra'da tütün alımları başladı
Bafra'da tütün alımları başladı
Bafra'da tütün alımları başladı
Bafra'da tütün alımları başladı

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Ziraat Odası, Samsun, Tütün, Bafra, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Ekonomi Bafra'da tütün alımları başladı - Son Dakika


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