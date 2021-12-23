Bağcılar'ın fahiş fiyat artışı ve stokçulukla mücadelesi

Bağcılar Belediyesi, ilçedeki market, fırın ve kasaplarda fahiş fiyat artışının ve stokçuluğun önüne geçmek için denetim yaptı.

FAHİŞ FİYATLARIN ÖNÜNE GEÇMEK, VATANDAŞLARIN MAĞDURİYETİNİ GİDERMEK

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Bağcılar Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ve İlçe Tarım Müdürlüğü ekipleri, alışveriş noktalarında ürünlerin fahiş fiyattan satışının önüne geçebilmek ve vatandaşların mağduriyetini önlemek için denetimler yapıyor.

RAF VE KASADAKİ FİYATLAR KARŞILAŞTIRILDI

Güneşli Mahallesi'ndeki denetim kapsamında ekipler, Üsküp Caddesi üzerindeki market, fırın ve kasaplara girdi. Ekipler market raflarından sepetlerine doldurdukları ürünleri kasadaki fiyatlarla karşılaştırdı. Ekipler, raftaki etiket ile kasa fiyatının farklı olduğu marketlere, haksız fiyat uygulandığı kanaatine varılan ürünlerin Ticaret Bakanlığı'na gönderilerek incelemeye alınacağını bildirdi.

ÜRÜN TARİH VE GRAMAJLARI KONTROL EDİLDİ

Ayrıca ürünlerin tarihlerini ve gramajlarını kontrol eden ekipler, stokçuluk yapılıp yapılmadığını anlamak için depolardaki ürün durumuna da baktı.

VATANDAŞIN CEBİNİ DÜŞÜNÜYORUZ

Denetimlere katılan Bağcılar Belediye Başkan Yardımcısı Ali Erdoğan, döviz piyasasındaki düşüşle birlikte marketlere bu fiyatların yansıyıp yansımadığı, fırınlardaki gramajlar, marketlerdeki raf etiketi ile kasada fark olup olmadığı ve marketler ile depolarında ürün bulunup bulunmadığına dair denetimlerinin sürdüğünü kaydetti.

Erdoğan, hizmet ve ürün tedariki noktasında vatandaşın cebini düşünerek yanlarında olduklarını, devletin de bu anlamdaki kararlılığına sahada ekiplerle destek verdiklerini ifade etti.

Denetimlerin ilçenin 22 mahallesinde günlük devam edeceği belirtildi.