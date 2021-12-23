Bağcılar'da fahiş fiyat denetimi yapıldı

Bağcılar Belediyesi Zabıta Müdürlüğü'ne bağlı ekipler ilçede bulunan temel gıda ve tüketim ürünlerinin satıldığı market, kasap ve fırına fahiş fiyat denetim yaptı. Raflardan toplanan ürünlerin etiketleri ile kasa fiyatları karşılaştırılarak incelendi.

Bağcılar'da market ve işletmelerde denetim yapıldı. Marketlerde sebze ve meyve, temel gıda ürünleri ile temizlik ürünleri başta olmak üzere temel ihtiyaç maddelerinin hem fiyatları hem de gramaj değerleri incelendi. Rafta bulunan etiket fiyatı ve kasa fiyatının farklı olduğu marketlere haksız fiyat uygulandığı kanaatine varılan ürünler Ticaret Bakanlığı'na gönderilip, incelemeye alınacağı belirtildi.

"VATANDAŞLARDAN RAF VE KASA FİYATLARININ FARKLI OLUĞU YÖNÜNDE ÇOK FAZLA ŞİKAYET GELİYOR"

Bağcılar Belediye Başkan Yardımcısı Ali Erdoğan, "Bağcılar Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ile İlçe Tarım Müdürlüğü ekipleriyle birlikte fiyat ve hijyen denetimlerimiz aralıksız devam ediyor. Bugün market, fırın ve kasaplarda fiyat denetimlerimiz devam ediyor. Gün boyu da devam edecek. Fırın denetimimizde gramaja bakıyoruz. Ürünün açıklanana fiyata uygun olup olmadığına dikkat ediyoruz. Marketlerde raf ve kasa fiyatlarını denetliyoruz. İndirimli ürünlerde raf ve kasa fiyat farklarına bakıyoruz. Vatandaşlarımızdan raf ve kasa fiyatlarının farklı oluğu yönünde çok fazla şikayet geliyor. Denetleme sırasında raflarda ürün olmadığı zaman herhangi bir stoklamaya yönelik depoları denetliyoruz" dedi.