Partisinin TBMM'deki grup toplantısında konuşan MHP lideri Bahçeli, Temel gıda fiyatlarında uygulanan KDV indirimine değindi. Bahçeli, "Vatandaşımızın enflasyon altında ezilmesine seyirci kalamayız" dedi.
Açıklamasının devamında son günlerin bir numaralı gündem maddesi olan elektrik ve doğalgaz faturalarına değinen Bahçeli, fiyat artışlarını "Yıkıcı" olarak nitelendirdi. Hükümetin bu konudaki çalışmalarını desteklediklerini ifade eden Bahçeli, "Bilhassa elektrik ve doğal gaz fiyatlarının yıkıcı artışlarının önüne geçmek zorundayız" şeklinde konuştu.
Yeni ekonomi modelini açıkladığı basın toplantısında elektrik ve doğal faz fiyatlarına değinen Hazine ve Maliye Bakanı Nurettin Nebati ise şu değerlendirmeyi yapmıştı: " Türkiye'de fiyatlar reel fiyatların da altındadır. Satın aldığımız doğalgazın neredeyse 5'te 4'ünü kamu maliyesi yüklenmiş durumdadır. Elektrik fiyatları yine aynı şekilde."
Son Dakika › Ekonomi › Bahçeli, elektrik ve doğal gaz fiyatları konusunda Bakan Nebati ile ters düştü - Son Dakika Ekonomi