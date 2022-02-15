Üye Girişi
Bahçeli, elektrik ve doğal gaz fiyatları konusunda Bakan Nebati ile ters düştü - Son Dakika

Bahçeli, elektrik ve doğal gaz fiyatları konusunda Bakan Nebati ile ters düştü

15.02.2022 12:46
Bahçeli, elektrik ve doğal gaz fiyatları konusunda Bakan Nebati ile ters düştü

Partisinin TBMM'deki grup toplantısında konuşan MHP lideri Bahçeli, yüksek gelen elektrik ve doğal gaz faturalarıyla ilgili "Elektrik ve doğalgaz fiyatlarının yıkıcı artışlarının önüne geçmek zorundayız" dedi. Hazine ve Maliye Bakanı Nurettin Nebati ise konuyla ilgili yaptığı son açıklamada "Ülkemizdeki elektrik ve doğal faz fiyatları reel fiyatların altındadır" ifadelerini kullanmıştı.

Partisinin TBMM'deki grup toplantısında konuşan MHP lideri Bahçeli, Temel gıda fiyatlarında uygulanan KDV indirimine değindi. Bahçeli, "Vatandaşımızın enflasyon altında ezilmesine seyirci kalamayız" dedi.

FİYATLAR İÇİN "YIKICI" İFADESİNİ KULLANDI

Açıklamasının devamında son günlerin bir numaralı gündem maddesi olan elektrik ve doğalgaz faturalarına değinen Bahçeli, fiyat artışlarını "Yıkıcı" olarak nitelendirdi. Hükümetin bu konudaki çalışmalarını desteklediklerini ifade eden Bahçeli, "Bilhassa elektrik ve doğal gaz fiyatlarının yıkıcı artışlarının önüne geçmek zorundayız" şeklinde konuştu.

BAKAN NEBATİ İLE TERS DÜŞTÜLER

Yeni ekonomi modelini açıkladığı basın toplantısında elektrik ve doğal faz fiyatlarına değinen Hazine ve Maliye Bakanı Nurettin Nebati ise şu değerlendirmeyi yapmıştı: " Türkiye'de fiyatlar reel fiyatların da altındadır. Satın aldığımız doğalgazın neredeyse 5'te 4'ünü kamu maliyesi yüklenmiş durumdadır. Elektrik fiyatları yine aynı şekilde."

YORUMLAR
500

Devlet Bahçeli, Politika, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Bahçeli, elektrik ve doğal gaz fiyatları konusunda Bakan Nebati ile ters düştü - Son Dakika Ekonomi


Son Dakika Haberleri
12:28 3600 ek gösterge sonrası kim, ne kadar alacak? İşte meslek meslek o rakamlar
12:13 Bahçeli 6 partinin toplandığı 'yuvarlak masa'yı hedef aldı: Biz Cumhur İttifakı'yız, masamız yuvarlak değil karedir
12:05 Baba oğula tek göz yetiyor! Hiç görmeyen hafız oğlunu tek gözüyle camiye götürüyor
12:06 KDV indirimi sonrası etiket fiyatları önceki rakamı bulmadı! Önce arttırıp sonra indirim yapmış gibi gösterdiler
11:57 Buket Aydın'ın Sevgililer Günü paylaşımı kafa karıştırdı! Hedefteki kişi Emir Sarıgül mü?
11:46 Yasak Elma'da dün akşam neler oldu? Yıldız neden gözyaşlarına hakim olamadı?
11:43 Küçük tektaşına eleştireler yağan Berfu Yeneler, bu sefer büyük taşlı yüzüğüyle gövde gösterisi yaptı
11:35 Resmi Gazete'de yayınlandı: İşte KDV indiriminin uygulanacağı gıda ürünleri
11:25 İsrail Cumhurbaşkanı'nın Türkiye'ye geleceği tarih belli oldu
11:21 Bahçeli "Elektrik dağıtımını devlet yapsın "dedi ve Kılıçdaroğlu'nun elektriğinin kesilmesini istedi: Ödemezse hemen!
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 15.02.2022 12:51:21. #1.13#
SON DAKİKA: Bahçeli, elektrik ve doğal gaz fiyatları konusunda Bakan Nebati ile ters düştü - Son Dakika
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement