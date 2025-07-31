Bahçeli\'nin araba hediye ettiği isim zorda! Konkordato ilan etti

Ekonomideki dalgalanmalar şirketleri zorlamaya devam ederken konkordato ilan eden firmalara bir yenisi daha eklendi. MHP Genel Merkez Yönetim Kurulu (MYK) üyesi Mahmut Cüneyt Göz'ün sahibi olduğu CG Grup ve iştirak şirketleri için konkordato talebiyle mahkemeye başvuruldu.

3 AYLIK GEÇİCİ MÜHLET VERİLDİ

İstanbul Anadolu 3. Asliye Ticaret Mahkemesi tarafından, CG Grup bünyesindeki Göz Mimarlık ve İnşaat A.Ş., CG Beton Sanayi Ticaret Ltd. Şti., BRH Mimarlık ve İnşaat Ltd. Şti., Kurna Taş Ocağı İşletmeciliği Ltd. Şti. ve MCG Film Medya A.Ş. ile şirket ortağı Mahmut Cüneyt Göz hakkında üç aylık geçici mühlet kararı verildi.

KONKORDATO KOMİSERİ ATANDI, DURUŞMA EKİM AYINDA

Mahkeme, konkordato sürecinin sağlıklı yürütülebilmesi için üç kişilik konkordato komiseri heyeti görevlendirdi. Şirketlerin durumu 15 Ekim saat 15.30'da yapılacak duruşmada değerlendirilecek.

BAHÇELİ OTOMOBİL HEDİYE ETMİŞTİ

CG Grup'un bünyesindeki şirketlerin hazır beton üretimi, madencilik ve sinema gibi farklı sektörlerde faaliyet gösterdiği biliniyor. Şirketin sahibi Mahmut Cüneyt Göz, aynı zamanda MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin kendisine Lincoln marka bir otomobil hediye etmesiyle kamuoyunun gündemine gelmişti.