Bahçeli'nin ''Ayağımızın altında paspastır'' diyeceği bir anket daha: MHP ilk kez bu oranı gördü

Bahçeli\'nin \'\'Ayağımızın altında paspastır\'\' diyeceği bir anket daha: MHP ilk kez bu oranı gördü
18.02.2026 10:44
HBS Araştırma'nın 1–5 Şubat 2026'da 3 bin kişiyle yaptığı ankette CHP yüzde 32,6 ile ilk sırada, AK Parti yüzde 32,1 ile ikinci sırada yer aldı. Ankette MHP'nin oy oranı ise 5,2 seviyesinde ölçüldü. MHP lideri Devlet Bahçeli, daha önce de kendilerini baraj altı gösteren anket şirketleri için ''Demokrasiye ve millet iradesine kast etmek için sıraya giren güdümlü anket şirketlerinin hepsi birden ayaklarımızın altında paspastır'' demişti.

HBS Araştırma'nın 1–5 Şubat 2026 tarihleri arasında 3 bin katılımcıyla gerçekleştirdiği genel seçim anketinin sonuçları kamuoyuyla paylaşıldı. Ankette CHP ile AKP arasındaki farkın oldukça düşük olduğu görüldü.

AK PARTİ VE CHP KAFA KAFAYA

Araştırmaya göre CHP yüzde 32,6 ile ilk sırada yer alırken, AK Parti yüzde 32,1 ile ikinci sırada konumlandı. İki parti arasındaki fark 0,5 puan olarak ölçüldü.

MHP'NİN OY ORANINI 5,2 OLARAK

DEM Parti yüzde 8,6 oy oranıyla üçüncü sırada yer aldı. İYİ Parti yüzde 5,7, Anahtar Parti yüzde 5,4 ve MHP yüzde 5,2 seviyesinde ölçüldü. Zafer Partisi'nin oy oranı yüzde 3,3, YRP'nin yüzde 3,2, TİP'in yüzde 1,4 olarak kaydedildi. Diğer partilerin toplam oy oranı ise yüzde 2,5 oldu.

BAHÇELİ ANKET ŞİRKETLERİNİ TOPA TUTMUŞTU

Daha önceki açıklamalarında anket şirketlerinin güvenirliği olmadığını ifade eden MHP lideri Devlet Bahçeli, "Biz ankete değil, yurdumun ve milletimin tertemiz insanlarına bakıyoruz. Demokrasiye ve millet iradesine kast etmek için sıraya giren güdümlü anket şirketlerinin hepsi birden ayaklarımızın altında paspastır. Anketle doğmadık ki anketsiz ölelim. Gerçek anketi yapacak olan millettir" demişti.

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (11)

  • mesut mesut:
    ülke bu haldeyken hala akapa 32 öylemi. nerde yaptınız akapa genel merkezindemi 47 15 Yanıtla
    Emrah Çetin Emrah Çetin:
    Ne varmış ülkenin halinde,siz önce hapisteki dolandırıcılardan bahsedin 12 26
  • EK6985EK EK6985EK:
    Bahçeli her zaman doğru söylüyor. 22 30 Yanıtla
  • Devrim Ulaş Devrim Ulaş:
    gt kılı bohçalı 36 16 Yanıtla
  • mustafa sagdic mustafa sagdic:
    yüzde beş alsın aniririirm net. 32 11 Yanıtla
  • Fatih4510 Fatih4510:
    Doğru paspas ama bu gereksizleri süpürecek. 16 3 Yanıtla
