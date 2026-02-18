Bahçeli\'nin \'\'Ayağımızın altında paspastır\'\' diyeceği bir anket daha: MHP ilk kez bu oranı gördü

HBS Araştırma'nın 1–5 Şubat 2026 tarihleri arasında 3 bin katılımcıyla gerçekleştirdiği genel seçim anketinin sonuçları kamuoyuyla paylaşıldı. Ankette CHP ile AKP arasındaki farkın oldukça düşük olduğu görüldü.

AK PARTİ VE CHP KAFA KAFAYA

Araştırmaya göre CHP yüzde 32,6 ile ilk sırada yer alırken, AK Parti yüzde 32,1 ile ikinci sırada konumlandı. İki parti arasındaki fark 0,5 puan olarak ölçüldü.

MHP'NİN OY ORANINI 5,2 OLARAK

DEM Parti yüzde 8,6 oy oranıyla üçüncü sırada yer aldı. İYİ Parti yüzde 5,7, Anahtar Parti yüzde 5,4 ve MHP yüzde 5,2 seviyesinde ölçüldü. Zafer Partisi'nin oy oranı yüzde 3,3, YRP'nin yüzde 3,2, TİP'in yüzde 1,4 olarak kaydedildi. Diğer partilerin toplam oy oranı ise yüzde 2,5 oldu.

BAHÇELİ ANKET ŞİRKETLERİNİ TOPA TUTMUŞTU

Daha önceki açıklamalarında anket şirketlerinin güvenirliği olmadığını ifade eden MHP lideri Devlet Bahçeli, "Biz ankete değil, yurdumun ve milletimin tertemiz insanlarına bakıyoruz. Demokrasiye ve millet iradesine kast etmek için sıraya giren güdümlü anket şirketlerinin hepsi birden ayaklarımızın altında paspastır. Anketle doğmadık ki anketsiz ölelim. Gerçek anketi yapacak olan millettir" demişti.