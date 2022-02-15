Bahçeli'nin çağrısı sonrası herkes bu sorunun yanıtını merak ediyor: Kılıçdaroğlu'nun elektriği kesilecek mi?

Elektriğe yapılan zamların ardından gelen yüksek fiyatlı faturalar Türkiye'nin gündeminde yer almaya devam ederken Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu 9 Şubat'ta bir video paylaşarak elektrik faturalarının üzerindeki yüzde 18'lik KDV'nin yüzde 1'e indirilmesini istedi ve "Erdoğan 31 Aralık'ta imzaladığı zamları geri çekinceye kadar ben, bugünden itibaren gelecek hiçbir elektrik faturamı ödemeyeceğim" ifadelerini kullandı.

BAHÇELİ "ELEKTRİĞİ KESİLMELİDİR" ÇAĞRISINDA BULUNMUŞTU

Bunun üzerine 10 Şubat'ta sosyal medya hesabından paylaşımlarda bulunan Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Genel Başkanı Devlet Bahçeli de "Faturayı ödemezse elektriği kesilmelidir. Günü geldiğinde kuzu kuzu ödeyeceğini, tam tersi bir gelişme olursa milletin bunu ödettireceğini biliyor ve inanıyoruz. Yine de karanlıkta kalmasına gönlüm razı olmuyor. Vicdanı karanlık olsa da, evinin karanlığa gömülmesine üzülürüm" ifadelerini kullandı.

KILIÇDAROĞLU FATURAYI ÖDEMEDİĞİ TAKDİRDE ELEKTRİĞİ NE ZAMAN KESİLECEK?

Sputnik'in haberine göre Kılıçdaroğlu'nun elektrik kesilmesi tarihi farklı olacak. Elektrik Piyasası Tüketici Hizmetleri Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik, 20 Şubat 2021'de Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi. Bu değişiklikle yönetmeliğin 52'nci maddesine "Şehit aileleri, muharip ve malul gaziler, 65 yaş üstü tüketiciler ve yüzde 40'ın üzerinde engeli bulunduğuna ilişkin sağlık kurulu raporunu görevli tedarik şirketine ibraz eden abonelerin elektriği, tek bir kullanım yerine ait faturalarını aralıksız olarak yıl içinde en az 3 dönem boyunca zamanında ödememesi durumunda ve şirketin kesinti yapılacağına ilişkin tüketiciyi bilgilendirdiğinin ispatı halinde kesilebilecek" fıkrası eklendi.