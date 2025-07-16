Bakan Bayraktar\'ı kızdıran olay! Holding yöneticilerini toplantıdan kovdu iddiası

Torku gibi ünlü markaları da bünyesinde barındıran, 2015 yılında Soma Termik Santrali'ni 685 milyon dolarlık bedelle satın alan Konya Şeker, kamu iştiraki Türkiye Kömür İşletmeleri'ne (TKİ) olan 18 milyar liralık borcunu ödemekte güçlük yaşıyor. Aylardır kömür ödemesi yapmayan şirkete artık yeni teslimat yapılmazken Soma Termik Santrali'nde üretim tamamen durdu.

BAKAN BAYRAKTAR'I KÜPLERE BİNDİREN SAVUNMA

Tarımdan Haber Genel Yayın Yönetmeni Sadettin İnan'ın haberine göre, mevcut ödeme sorunlarını çözüme kavuşturmak amacıyla Anadolu Birlik Holding çatısı altında bulunan Konya Şeker yetkilileri ve Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar geçtiğimiz hafta Ankara'da 3 kritik toplantı yaptı. İlk toplantıda Konya Şeker heyetiyle görüşülürken, ardından Soma'da örgütlü sendikalarla, son olarak da Soma'daki maden şirketleriyle masaya oturuldu.

Konya Şeker heyetinin toplantıda yaptığı savunma tansiyonu yükseltti. Konya Şeker heyetinin, "Eğer TKİ kömür vermesi kesseydi, borç bu kadar büyümezdi" savunması Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar'ı sinirlendirdi. Bakan Bayraktar'ın Konya Şeker heyetini toplantıdan çıkarttığı iddia edildi.

ERDOĞAN'A RAPOR SUNULACAK

Bu görüşmelerin ardından Bakan Bayraktar'ın Soma Termik Santrali ile ilgili Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a kapsamlı bir rapor vereceği ve Cumhurbaşkanının kararına göre hareket edileceği öğrenildi. Borçlarını ödeyemeyen santral devredilecek ve devir işlemi için Konya Şeker'e hiçbir para ödenmeyecek.

Konya Şeker, devir işlemlerinin ardından yaklaşık 8 milyar TL daha borçlanacak. Çünkü termik santralin devri mevcut kömür borcunu kapatmaya yetmiyor. Termik santralin değerinin 10 milyar TL olduğu hesaplanırken, Konya Şeker'in TKİ'ye borcu ise 18 milyar TL'yi aşmış durumda.