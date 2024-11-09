Bakan Bayraktar: Türkiye Afrika'da altın üretecek

Ekonomi

En ucuz kaliteli elektrik sağlamak bizim hedefimiz. 2020 den sonra tüm dünyada çok büyük krizleri çok kısa sürede yaşadı. İklim krizi var. Ukrayna- Rusya savaşı var, tedarik zincirinde kırılmalar oldu. Emtia fiyatlarında yaşanan değişimler gördük ve çok büyük krizler gödük. Bu dönemde vatandaşımızda bu krizleri yansıtmayız ya da en az nasıl yansıtırız dedik.

Dar gelirli vatandaşlarımızı hedeflediğimiz bir destek programımız var. 4.1 milyon haneyi ilgilendiriyor. toplam abonemizin yüzde onu civarında. Evde 3 kişi yaşıyorsunuz. 100 kilowas saate kadar faturaya kadar olan kısmını biz ödüyoruz. Bunun üzerini vatandaşımız ödüyor.

İkinci grup

Abonelerimizin tamamına uyguladığımız destekler. Burada da 240 kilowasaate kadar olan bedeller normal fiyattan ve bunu geçen miktar ikiyle çarpılıyor. Aylık 200 kilowas saat günlük 7 kwsaat ise 400-450 civarında bir fatura ödüyorsunuz.

2025 yılı için yapmayı hedeflediğimiz hedef var. Tüketimi türkiye ortalama tüketimi türkiye ortalamasının iki katı olan grup var. Sizin bu desteklenen grubun içinde yer almanıza gerek yok. Elektrik fiyatının maliyeti neyse onu belirtin. Bu konuyla alakalı çalışmamızı teknik düzeyde yaptık. Doğalgazda da böyle bir uygulamamız var. Gerçekten desteğe ihtiyacı olmayana yönelik fiyat artışı olacak.

"SOMALİ'DE BU FAALİYETLERİMİZE BAŞLAMIŞ OLDUK"

Cumhurbaşkanı Erdoğan o tarihlerde ailesiyle birlikte oralara gitti. Biz Türkiye olarak Somali'ye çok büyük bir proje için açık denizde arama projesi için gidiyoruz. Türkiye hidrokarbon arayacak. Tarihimizde ilk kez kendi gemilerimizle bu faaliyeti başka ülkelerde yapıyor olacağız.

"ÇALIŞMALAR ÇOK DEĞERLİ"

Oruç Reis gemi olarak da Türk tersanelerinde yapılmış bir gemi. Somali'de bu faaliyetlerimize başlamış olduk. Orada devletimizin tüm ilgili kurumlarıyla yaptığımız çalışmalar çok değerli.

"6-7 AY VERİ TOPLAMA SÜRECİ OLACAK"

Somali denizlerindeki aramamızın özünde petrol var. İlk etapta sismik yapıyoruz. Biz bu işi dünyadaki bütün uluslararası petrol arama şirketleri nasıl yapıyorsa aynı standartta yapıyoruz. Şimdiden şunu bulacağız, bunu bulacağız demiyoruz. Ne yapılması gerekiyorsa onu yapıyoruz. Oruç Reis çok gelişmiş, aldığı veriyi gemide işleme yapabilecek bir gemi. 6-7 ay veri toplama süreci olacak, bunlar değerlendirilip sondaj aşamasına geçilmesini ümit ediyoruz. Oruç Reis gemisine 2 tane fırkateyn eşlik ediyor.

PETROL ÜRETİMİ GÜNLÜK 110 BİN VARİLİ AŞTI!

Türkiye'de petrol üretimi 110 bin varilin üzerine çıkmış durumda. Farklı coğrafyalarda petrol üretiyoruz. Daha büyük miktarda üretimi Şahdeniz projesiyle yapıyoruz. Kuzey Afrika'dan başlayarak Afrika'nın tümünde bu anlamda da oranın kalkınması petrol üretiminin eski günlerine dönmesi için somut sahalarla alakalı çalışmalarımız devam ediyor. Yakında bununla ilgili gelişmeleri paylaşırız.

"2025 YILINDA İLK ALTIN ÜRETİMİMİZİ GERÇEKLEŞTİRECEĞİZ"

Njier, Sudan, Somali'de petrol, doğal gaz ve madenlerle ilgili çalışmaları sürdürüyoruz. Nijer'de 2025 yılında ilk altın üretimimizi gerçekleştireceğiz. Arama safhasını geçmiş durumdayız. Şu anda farklı sahalarla alakalı çalışmalarımız devam ediyor.

"DENİZLERDE YAPILMIŞ EN BÜYÜK KEŞİF"

Karadeniz gazı 2020 yılında denizlerde yapılmış en büyük keşif. Oraya giden yola da değinmekte yarar var. 2016 yılından sonra aramacılıkta paradigma değişikliğine gittik. Karadeniz'de aramalarımız aslında var. 2005-2011-2014'te var. 2016'da stratejiyi değiştirelim dedik. Bu değişimin etki ve neticesini 2020 yılında Fatih Gemisi'nin TUNA 1 kuyusuna yaptığı sondajda aldık. 2021 Ağustos'ta Cumhurbaşkanımız kamuoyuyla paylaştı. Filyos'a biz o gazı getirdik 170 km mesafeden. Gazı biz geçtiğimiz yıl Ağustos sonu itibariyle doğal gaz şebekelerimize verdik. 7 milyon metreküpe geldik. 2.8 milyon hanenin doğal gazı kendi gazımız olarak üretiliyor."