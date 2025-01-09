Bakan Bayraktar: Gabar'da günlük üretim 71 bin varili buldu - Son Dakika
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Ekonomi

Bakan Bayraktar: Gabar'da günlük üretim 71 bin varili buldu

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Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar katıldığı televizyon programında gündeme ilişkin önemli açıklamalarda bulundu. Türkiye'nin umudu Gabar'dan çıkan petrolle ilgili konuşan Bakan Bayraktar, "Gabar'da bugün itibariyle günlük üretimimiz 71 bin varil. Gabar'da çıkan petrolün yıllık ekonomik değeri 2 milyar dolar" ifadelerini kullandı.

09.01.2025 21:00  Güncelleme: 21:26
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Bakan Bayraktar, katıldığı televizyon programında Cumhuriyet tarihinin karada gerçekleşen en büyük petrol keşfi Gabar'a ilişkin önemli açıklamalarda bulundu. Bakan Bayraktar, bir dönem terörle bugün ise günlük 2 milyar dolarlık petrolle anılan Gabar'daki petrol kuyularına ilişkin "Gabar petrolü, Türkiye'nin en kaliteli petrolüdür. Dünya standartlarında kaliteli bir petrol. Gabar'da bugün itibariyle 71 bin varile geldik günlük üretimde. Türkiye Petrolleri 2016 yılında 35-36 bin varil petrol üretiyordu. Bugün sadece Gabar'da bunun 2 katına çıkmış durumdayız. 75 kuyuda 71 bin varil üretiyoruz. Türkiye'nin geri kalan kuyularında 40-50 varillerde. Saha çok verimli" ifadelerini kullandı.

"HER ARAMA KUYUMUZ, ÜRETİM KUYUMUZ HALİNE GELİYOR"

Bakan Bayraktar şöyle devam etti:

Gabar bizim 2021 yılında yaptığımız bir keşif. Cumhuriyet tarihinin en büyük petrol keşfi. Bu yılki üretimimiz Cumhuriyet tarihinin en yüksek üretimi. 29 Aralık itibariyle günlük yurtiçi üretimimiz 127 bin varil oldu. Gabar dahil. Gabar terörle anılan bir yerdi. Neden Türkiye'ye terörle meşgul edilmiş anlaşılıyor. Şırnak 2024 yılında Türkiye'de ekonomisi en çok büyüyen il. 3 bini üzerinde o dağlarda çalışanımız var. Çoğunluğu o bölgeden. Şırnak petrol kenti haline dönmüş durumda. İktisadi petrolün yanında sosyal bir dönüşüm de var. Geçmişte gidilemeyen o dağlara 540 km yol yaptık. Biz bu çalışmaları sürdürdükçe üretim artacak. Gabar'daki keşifte 100 bin varile çıkacağımızı düşünüyoruz. Yeni keşiflere ihtiyaç var. Arama faaliyetlerimiz devam edecek. Yaptığımız operasyon 4 km yerin altında. Gabar'da biraz farklı çalışıyor. Her arama kuyumuz, üretim kuyumuz haline geliyor. 2025 için daha endüstrinin standartlarına uygun çalışılarak bölgenin tüm potansiyeli ortaya çıkarılacak.

"71 BİN VARİL, YILLIK 2 MİLYAR DOLAR"

Türkiye her gün 140 milyon metreküp doğalgaza ihtiyaç duyuyor. Her gün 1 milyon varil üzerinde petrole ihtiyacı var. Yaklaşımımız geleneksel yaklaşımların ötesinde. 2016-2017 yılında yeni stratejimizi açıkladık. Gidilmedik ve aranmadık hiçbir yer bırakmayacağız dedik. 35 bin varilde 70 bin varile geldik. İki kat büyük büyüme ama Türkiye'nin ihtiyacı daha fazla. Onun için Türkiye'de aramaya devam edeceğiz. Türkiye olarak dışardaki arama çalışmalarımızı da yoğunlaştırmamız lazım. 71 bin varil, yıllık 2 milyar dolar tutarında. Şuan ki ekonomik değeri bu. Bunu bir fabrika olarak düşünün. Buraya yatırımımızı yaptık. İşin boyutu çok büyük. Bu 2 milyar dolar içerde kalıyor, dışarı vermiyoruz. Hem ekonomik hem de sosyal katkı sağlıyor. Oranın o gençleri dağa çıkmıyor ve şimdi orada çalışıyor.

Bakan Bayraktar: Gabar\'da günlük üretim 71 bin varili buldu

Alparslan Bayraktar, Alparslan Bayraktar, Ekonomi, Türkiye, Enerji, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Bakan Bayraktar: Gabar'da günlük üretim 71 bin varili buldu - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (78)

  • Mirac Aslanoglu:
    2 yıldır her hafta 1 lira zam geliyor dün de gas a geldi lütfen artık bir şey bulmayın 336 156 Yanıtla
  • MERAK Ettiğimden?:
    Madem nereyi kazıyorsun petrol çıkıyor o zaman neden en pahalı yakıtı kullanıyoruz daha dün benzine zam yapıldı. İsterse her yerde petrol fışkırsın bu millet faydalanmadıktan sonra 279 105 Yanıtla
  • Gürkan:
    Demek ki zam geliyor... 250 114 Yanıtla
  • Ismail Caliskan:
    tabi tabi bizde yedik sandıktan bakalım ne çıkacak o sandık buraya gelecek 231 101 Yanıtla
  • şener akın:
    her gün neden zam yapıyorsunuz o zaman petrole 224 106 Yanıtla
  • SnOW gRaiN:
    madem uretiyoruz niye zam yapiyorsunjz 222 72 Yanıtla
  • Samet Aldemir:
    şakacı şey seni 196 94 Yanıtla
    Samet Aldemir:
    gabar petrol borusunu yorumu begenmeyenlere bağlamışlar 0 0
  • Çelikk:
    Tâbi Yaa 178 95 Yanıtla
  • Can Gönül:
    katılıyorum ama gülmekten katılıyorum.... 184 71 Yanıtla
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