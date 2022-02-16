Üye Girişi
Bakan Bilgin: 3600'de büyük adım atacağız - Son Dakika

Bakan Bilgin: 3600'de büyük adım atacağız

16.02.2022 12:06
Bakan Bilgin: 3600'de büyük adım atacağız

ÇALIŞMA ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, "3600'de büyük ve önemli bir adım atacağız. Kamu personeli arasındaki adaletsizlik duygusunu ortadan kaldıran bir düzenlemeyle beklentileri karşılayacağımıza inanıyorum" dedi.

ÇALIŞMA ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, "3600'de büyük ve önemli bir adım atacağız. Kamu personeli arasındaki adaletsizlik duygusunu ortadan kaldıran bir düzenlemeyle beklentileri karşılayacağımıza inanıyorum" dedi.

Bakan Bilgin, kamu çalışanlarına yönelik 3600 ek gösterge düzenlemesi çalışmaları kapsamında bakanlıkta düzenlenen toplantıda, Memur Sendikaları Konfederasyonu (Memur-Sen) ve konfederasyona bağlı 11 sendikanın temsilcileri ile bir araya geldi. Bakan Bilgin başkanlığında gerçekleştirilen toplantıda; Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakan Yardımcıları Ertuğrul Soysal, Lütfihak Alpkan ve Adnan Ertem ile Çalışma Genel Müdürü Nurcan Önder, Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanı Cevdet Ceylan, Hazine ve Maliye Bakanlığı Kamu Mali Yönetim ve Dönüşüm Genel Müdürü Yakup Tekin, Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanlığı Bütçe Genel Müdürü Bahtiyar Sazlık ile Cumhurbaşkanlığı Personel ve Prensipler Genel Müdürü Bilal Şentürk de yer aldı.

'İLK TOPLANTIYI GERÇEKLEŞTİRİYORUZ'Toplantının açılış konuşmasını yapan Bakan Bilgin, 3600 ek sözleşmeyle ilgili ilk komisyon toplantısını gerçekleştirdiklerini belirterek, hayırlı olmasını diledi. Konuyla ilgili bütün teknik çalışmaları gerçekleştirdiklerini kaydeden Bilgin, "Fakat bu sadece bizim bakanlığımızı değil, maliye, strateji, bütçe ve diğer kamu kuruluşlarını da ilgilendiren bir mesele. Biz meseleyi sosyal taraflarımızla sendikalarımızla da birlikte ele alacak bir komisyon çalışması başlatacağımızı daha önce duyurmuştuk. Bugün bu komisyon çalışmasının ilk toplantısını gerçekleştiriyoruz" dedi.'ADALET DUYGUSUNU ZEDELEDİ'3600 meselesinin çok önemli olduğunu vurgulayan Bakan Bilgin, şunları kaydetti:  "Çünkü kamu personel sisteminde belki çok eskiden gelen çeşitli düzenlemeler yapılmıştır, 'reform' adı altında bazı düzenlemeler yapılmıştır ama kamu personel sistemi bütünüyle ele alınmadığı için özellikle kariyerde ilerleme ve bunun bir anlamda ödül sistemi olan çeşitli yükseltme kararları; ücret de dahil, emeklilik dönemi de dahil olmak üzere kamu personelinin birçok sorunu içinden farklı düzenlemelerle içinden çıkılmaz hale gelmiştir; eşitsizlikler meydana gelmiştir, adalet duygusunu zedeleyen düzenlemeler yapılmıştır. Sayın Cumhurbaşkanı'mızın bu konuda ortaya koyduğu karar, kamuda 3600 ek gösterge meselesinin adil bir şekilde, kamu çalışanları arasında adalet duygusunu yaygınlaştıracak şekilde düzenlemesini kapsamaktaydı. Biz de bu çerçevede meseleyi ele alıyoruz. Bugün bu meselenin ele alınması çok daha mühim hale gelmiştir. Çünkü bugün hala devam eden bir salgın kriziyle karşı karşıyayız. Ekonomik ve toplumsal hayata yansıyan sorunları gün geçtikçe daha çok hissediyoruz. Çünkü salgın tüm dünyada ekonomik bir dalgalanmaya yol açmıştır, bütün ülkeler salgın şartlarından olumsuz etkilenmektedirler." 'BÜYÜK VE ÖNEMLİ ADIM ATACAĞIZ'Kamu çalışanlarının 3600 ek gösterge ile taleplerini adil ve beklentilerini karşılayacak şekilde yapacaklarını vurgulayan Bakan Bilgin, "Sayın Cumhurbaşkanı'mız bunu bu sene içerisinde çözeceğimizi söyledi. Biz de ilk komisyon toplantımızı gerçekleştiriyoruz. Bu komisyonda meseleleri ele alınacak, talepler dile getirilecek ve komisyon toplantılar neticesinde kararını verecek. Bunun adil bir çözüm olacağına dair şimdiden kanaatimi belirtmek isterim. 3600'de büyük ve önemli bir adım atacağız. Kamu personeli arasındaki adaletsizlik duygusunu ortadan kaldıran bir düzenlemeyle beklentileri karşılayacağımıza inanıyorum" diye konuştu. Memur-Sen Başkanı Ali Yalçın ise "Amacımız kamu görevlilerinin ekonomik iyileşmelerine katkı sunmak, emekliliklerinde ikramiyelerine katkı sunmak, sosyal refahına ve mesleki motivasyonuna katkı sunmaktır. Adil bir düzenleme yapıp beklentiyi karşılamak istiyoruz" dedi.Toplantı, açılış konuşmalarının ardından basına kapalı devam etti.

Bakan Bilgin: 3600'de büyük adım atacağız
Bakan Bilgin: 3600'de büyük adım atacağız
Bakan Bilgin: 3600'de büyük adım atacağız
YORUMLAR
500

Vedat Bilgin, Memur Sen, Adalet, Kamu, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Ekonomi Bakan Bilgin: 3600'de büyük adım atacağız - Son Dakika Ekonomi


Son Dakika Haberleri
11:56 Özcan Deniz, 23 yaş küçük aşkıyla görüntülendi! Korumaların çokluğu dikkat çekti
11:52 Altın Tasarruf Sistemi nasıl çalışacak? 9 soruda 4 senaryo
11:50 TFF Başkanı Nihat Özdemir'den yayın ihalesi açıklaması: Umduğumuzu bulamazsak Süper Lig TV'yi kuracağız
11:44 Filmdi, gerçek oldu! Tinder avcıları 1 milyar dolardan fazla vurgun yaptı
11:39 Komutanını devresi sanınca kısa süreli felç geçirdi! Video sosyal medyada izlenme rekoru kırdı
11:32 İYİ Parti lideri Meral Akşener çok sert: Kadınların takılarına, bileziklerine göz diktiniz!
11:26 Sevgililer gününde jest yapmak istedi! Uçuşa geçen benzin fiyatlarını unuttu
11:24 16 Şubat altının gram fiyatı 813 lira seviyesinden alıcı buluyor
11:19 Falyalı cinayetinde yeni isim, İranlı bahisçi Ayavefe! Yaşam Ayavefe'den, tetikçilere 8 milyon dolar!
11:15 Bakan Bilgin'den 3600 ek gösterge toplantısı öncesi mesaj: Çalışanlarımızı enflasyona ezdirmeyeceğiz
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 16.02.2022 12:11:23. #1.12#
SON DAKİKA: Bakan Bilgin: 3600'de büyük adım atacağız - Son Dakika
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement