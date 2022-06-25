Bakan Bilgin asgari ücret zammı için tarih verdi: Önümüzde hafta kamuoyuyla paylaşacağız - Son Dakika
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Bakan Bilgin asgari ücret zammı için tarih verdi: Önümüzde hafta kamuoyuyla paylaşacağız

25.06.2022 21:55
Bakan Bilgin asgari ücret zammı için tarih verdi: Önümüzde hafta kamuoyuyla paylaşacağız

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, milyonlarca çalışanın merakla beklediği asgari ücret zammı ile ilgili tarih verdi. Önümüzdeki haftayı işaret eden Bakan Bilgin, "Önceki hafta sendikacılarımızla, işçi sendikalarıyla, bugün işveren sendikalarımızla görüştük. Bu konuda çalışmalarımız sürüyor. Tamamlandığı zaman önümüzdeki hafta başında veya hafta ortasında bunu da kamuoyuyla paylaşacağız" dedi.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, Türkiye Kamu Çalışanları Sendikaları Konfederasyonu'nun 30. kuruluş yıldönümü dolayısıyla düzenlenen programa katıldı. Programda konuşma yapan Bakan Bilgin, kamuoyunun merakla beklediği asgari ücret zammı ile ilgili önümüzdeki haftayı işaret etti.

"ÖNÜMÜZDE HAFTA KAMUOYUYLA PAYLAŞACAĞIZ"

Bakan Bilgin, "Önceki hafta sendikacılarımızla, işçi sendikalarıyla, bugün işveren sendikalarımızla görüştük. Bu konuda çalışmalarımız sürüyor. Tamamlandığı zaman önümüzdeki hafta başında veya hafta ortasında bunu da kamuoyuyla paylaşacağız" dedi.

"KAMU ÇALIŞANLARINA İLAVE ZAM YAPACAĞIZ"

Kamu çalışanlarına ilave zamla ilgili Bakan Bilgin, temmuz ayında kamu çalışanlarına yapılacak zamla ilgili "Enflasyon ne gerçekleşirse onun üzerinde kamu çalışanlarımızı koruyan bir oranda ilave zam yapacağız. Türkiye'nin emekçileri endişe etmesinler." dedi.

Sözlerini sürdüren Bakan Bilgin, "Sadece kamu çalışanlarını mı, memurları mı? Hayır, işçilerimizi de, emekli işçilerimizi de aynı şekilde koruyacağız. Peki, çalışan işçilerimizle ilgili bir düzenleme yapacak mısınız; sık sık sorulan sorulardan biri bu. Elbette çalışan emekçilerimizi korumak bizim görevimizdir. Önceki hafta sendikacılarımızla işçi sendikalarıyla, bugün sabah işveren sendikalarımızla görüştüm, bu konuda da çalışmalarımız sürüyor. Çalışmalar tamamlandığı zaman önümüzdeki hafta başında veya hafta ortasında bunu da kamuoyuyla paylaşacağım. Daha birçok düzenleme yapıyoruz, birçok koruyucu düzenleme yapıyoruz" ifadelerini kullandı.

"TÜRKİYE, ÇALIŞANLARINI KORUYACAK GÜÇTE BİR DEVLETTİR"

Devletin söz verdiğini ve emekçileri enflasyona ezdirmeyeceğine vurgu yapan Bakan Bilgin, şöyle devam etti:

"Türkiye, çalışanlarını koruyacak güçte olan bir ülkedir emekçilerini sermayenin, çıkar gruplarının pençesine bırakmayacak, onlara karşı sosyal hukukunu koruyacak bir devlettir bundan hiç kimsenin endişesi olmasın. Türkiye Cumhuriyeti'nin bu sosyal devlet kimliğini biz kamu toplu sözleşmesinde de ortaya koyduk yansıttık. Dolayısıyla, bizim çalışanları koruyacak, çalışanları destekleyecek, onların ailelerini, onların sosyal kimliklerini dikkate alan bir sosyal politika yaklaşımını her aşamada uygulayan ve uygulamaya devam edecek bir anlayışı benimsediğimizi bütün kamuoyunun bilmesi ve bu konuda tereddüdünün olmaması gerekir.

Başka düzenlemeler de yapıyoruz. Şunun altını çizeyim: Sağlık sisteminde kapsamlı düzenlemeler yapıyoruz. Bilhassa bazı özel sağlık kurulları, kuruluşlarının sağlık sistemini istismar eden uygulamalarına geçit vermiyoruz orada kamuoyuna yansıyor, çok radikal düzenlemeler yapıyoruz."

50 BİN YENİ İŞÇİ İSTİHDAMI OLUŞTURACAĞIZ"

Yeni bir istihdam projesinin uygulamaya konulduğunu bildiren Bilgin, "Bu proje çerçevesinde çok kısa süre içerisinde büyük sanayi kuruluşlarına 50 bin yeni işçi istihdamı oluşturacağız" dedi.

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Asgari Ücret, Ekonomi, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Bakan Bilgin asgari ücret zammı için tarih verdi: Önümüzde hafta kamuoyuyla paylaşacağız - Son Dakika


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