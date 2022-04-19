Bakan Bilgin, asgari ücrete ikinci zam için kapıyı bir kez daha kapattı: Şu an için gündemimizde yok - Son Dakika
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Bakan Bilgin, asgari ücrete ikinci zam için kapıyı bir kez daha kapattı: Şu an için gündemimizde yok

19.04.2022 12:53
Bakan Bilgin, asgari ücrete ikinci zam için kapıyı bir kez daha kapattı: Şu an için gündemimizde yok

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, yüksek enflasyon nedeniyle temmuzda ikinci bir zam bekleyen asgari ücretlilere kapıyı bir kez daha kapattı. Daha önce "Tartışmayı anlamsız buluyorum. Yeteri kadar zam yaptık" diyen Bakan Bilgin bu kez de "Asgari ücrette enflasyona uygun güncelleme gündemde yok. Popülist taleplere kaymamamız lazım, biz gerçekçiyiz." ifadelerini kullandı.

Son dönemde yaşanan hayat pahalılığı ve yüksek enflasyon nedeniyle milyonlarca asgari ücretli, temmuz ayında ikinci zammı bekler oldu. AK Parti kurmaylarından ikinci zammı destekleyen açıklamalar gelse de Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, asgari ücrete ikinci zam için kapıları bir kez daha kapattı.

"GÜNDEMDE YOK"

Daha önce "Tartışmayı anlamsız buluyorum. Yeteri kadar zam yaptık" diyen Bakan Bilgin, bugün konu hakkında yeni bir açıklama yaptı. Asgari ücretlilere hiç umut vermeyen Bakan Bilgin, "Asgari ücrette enflasyona uygun güncelleme gündemde yok. Popülist taleplere kaymamamız lazım, biz gerçekçiyiz." ifadelerini kullandı.

CİDDİ BİR BEKLENTİ OLUŞTU

Enflasyonun yüzde 60'lara kadar yükselmesinin ardından asgari ücrette ciddi bir zam beklentisi oluştu. Kamuoyunda 750 ile 1.100 TL arasında bir zamdan bahsediliyordu.

ERDOĞAN AÇIK KAPI BIRAKMIŞTI

Cumhurbaşkanı Erdoğan daha önce yaptığı açıklamada asgari ücrete ikinci zam için açık kapı bırakmıştı. NATO Olağanüstü Devlet ve Hükümet Başkanları Zirvesi vesilesiyle gerçekleştirdiği Belçika ziyareti dönüşünde asgari ücret konusunda konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Yıl ortasında böyle bir değerlendirme gerektiğinde biz kesinlikle vatandaşımızdan, hele hele işçimizden böyle bir şeyi esirgemeyiz" açıklamasında bulunmuştu.

Bakan Bilgin, asgari ücrete ikinci zam için kapıyı bir kez daha kapattı: Şu an için gündemimizde yok
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Son Dakika Ekonomi Bakan Bilgin, asgari ücrete ikinci zam için kapıyı bir kez daha kapattı: Şu an için gündemimizde yok - Son Dakika


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