Bakan Bilgin'den "2 bin 500 lira emekliye yeter mi?" sorusuna dikkat çeken cevap: Elbette yetersiz

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, CNN TÜRK'te Hakan Çelik'in sorularını yanıtlıyor. Gündemdeki konulara ve vatandaşların merak ettiği konulara değinen Bilgin, emekli maaşıyla ilgili de açıklamalarda bulundu.

"2.500 LİRA YETERLİ DEĞİLDİR"

Emekli ve memurlara yapılan zamlarla ilgili konuşan Bilgin, "Emeklilerin en düşük aldığı maaş 1500 liraydı. Bu rakam daha da düşüktü, Cumhurbaşkanımızın kararıyla 1.500 TL'ye çıkarıldı. Onu da biz 2.500 liraya çektik. Bu artış çok önemlidir. Yeterli midir, elbette yeterli değildir 2.500 lirayla geçinen insanların olması... Ama bunların üzerine bir de yüzde artışı yapılmıştır." ifadelerini kullandı.

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