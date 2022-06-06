Bakan Bilgin'den 3600 ek gösterge düzenlemesiyle ilgili ilk değerlendirme - Son Dakika
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Bakan Bilgin'den 3600 ek gösterge düzenlemesiyle ilgili ilk değerlendirme

06.06.2022 20:38
Bakan Bilgin'den 3600 ek gösterge düzenlemesiyle ilgili ilk değerlendirme

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın detaylarını paylaştığı 3600 ek göstergeyle ilgili değerlendirmede bulundu. Bakan Bilgin, Bugün kamuda çalışan sıfır ek göstergesi olan çalışanlarımızda 600 ek puan aldılar. Maaşlarda 1300 lira ile 1400 lira arasında bir değişim oldu. Temmuz ayında kapsamlı bir iyileştirme yapacağımızı söyleyeyim." dedi.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, TRT Haber'e konuk olarak, gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Bakan Bilgin, detaylarını Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıkladığı 3600 ek gösterge düzenlenmesine ilişkin konuştu.

"ASGARİ ÜCRETTE DEVRİM NİTELİĞİNDE ARTIŞ"

Bakan Bilgin şu ifadeleri kullandı: " Türkiye'nin çalışanlarını emekçilerini ilgilendiren her konu bizim ilgi alanımıza giriyor. Bunlardan biride ek göstergeydi. Sayın Cumhurbaşkanımız bugün açıkladı. Daha öncede bildiğiniz gibi asgari ücrette devrim niteliğinde bir artış yapmıştık.

"CUMHURBAŞKANI İSTEDİ BİZ DE YAPTIK"

Cumhurbaşkanımız bizden kapsamlı bir düzenleme istedi biz de bunu yaptık. 5 milyon 300 bin emekliyi kapsayan bir çalışma yaptık. Dolayısıyla sendikaların ve kimsenin beklemediği bir düzenleme yaptık.

"KAMU ÇALIŞANLARI BU GECE FARKLI UYUYACAK"

İnanıyorum ki Türkiye'nin kamu çalışanları bu gece farklı uyuyacak. Diyecek ki devletim beni düşünüyor. Bugün kamuda çalışan sıfır ek göstergesi olan çalışanlarımızda 600 ek puan aldılar. Maaşlarda 1300 lira ile 1400 lira arasında bir değişim oldu."

"TEMMUZ VE ARALIKTA DA DÜZENLEME OLACAK"

Temmuz ayında kapsamlı bir iyileştirme yapacağımızı söyleyeyim. Çalışanlarımızı enflasyonun tahribatına karşı koruyacak bir düzenleme yapacağız. Biz Aralık ayında da çalışanlarımız için yeni düzenlemeler yapacağız. Aralık ayında yapılan düzenlemeyle ek göstergelerin maaşlara etkisi katlanarak artacak. 200 bin lira emekli ikramiyesi alanlar 50 bin lira fazla alacak. Türkiye Cumhuriyeti sosyal devlettir. Devlet adil olanı düzgün olanı yapar. Biz adil olanı düzgün olanı yaptık."

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Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin: '5 milyon 300 bin emekliyi kapsayan bir çalışma yaptık Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin: '5 milyon 300 bin emekliyi kapsayan bir çalışma yaptık Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin: 'Bugün kamuda çalışan sıfır ek göstergesi olan çalışanlarımızda 600 ek puan aldılar. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin: 'Bugün kamuda çalışan sıfır ek göstergesi olan çalışanlarımızda 600 ek puan aldılar.

Vedat Bilgin, Politika, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Bakan Bilgin'den 3600 ek gösterge düzenlemesiyle ilgili ilk değerlendirme - Son Dakika


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