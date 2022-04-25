Bakan Bilgin: "İşsizlik sigortası ödemelerini 29 Nisan'da hesaplara yatıracağız" - Son Dakika
Üye Girişi

Bakan Bilgin: "İşsizlik sigortası ödemelerini 29 Nisan'da hesaplara yatıracağız"

25.04.2022 13:34
Bakan Bilgin: "İşsizlik sigortası ödemelerini 29 Nisan'da hesaplara yatıracağız"

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, işsizlik sigortası ödemelerinin 29 Nisan'da yapılacağını açıkladı.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, işsizlik sigortası ödemelerinin 29 Nisan'da yapılacağını açıkladı.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, 5 Mayıs 2022 tarihinde yapılacak olan 2022 yılı nisan ayına ilişkin işsizlik sigortası ödemelerinin, Ramazan Bayramı nedeniyle 29 Nisan 2022 tarihinde hesaplara yatırılacağını duyurdu.

Ödemelerin banka hesaplarına yatırılacağını, IBAN bilgileri bulunmayan vatandaşlara da PTT üzerinden ödeme yapılacağını hatırlatan Bilgin, "İşsizlik sigortası ödemelerini Ramazan Bayramı nedeniyle 29 Nisan 2022 tarihinde hesaplara yatıracağız" açıklamasını yaptı. - ANKARA

YORUMLAR
500
İşsizlik maaşları ne zaman yatacak? Bakan Bilgin'den müjdeli haber! İşsizlik maaşları ne zaman yatacak? Bakan Bilgin'den müjdeli haber!

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı, Vedat Bilgin, İşsizlik, Nisan, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Ekonomi Bakan Bilgin: 'İşsizlik sigortası ödemelerini 29 Nisan'da hesaplara yatıracağız' - Son Dakika


Son Dakika
13:35 İşsizlik maaşları ne zaman yatacak? Bakan Bilgin'den müjdeli haber!
13:27 Trabzonspor'un paylaşımını beğenen İmamoğlu, Fenerbahçe taraftarını kızdırdı
13:22 17 yaşındaki lise öğrencisinin ölmeden önceki paylaşımı kahretti!
12:58 Ümit Özdağ, Mansur Yavaş diyor başka bir şey demiyor: Gerekirse biz teklif götürürüz!
12:48 Kuzey Kıbrıs'ta yeni hükümet kuruldu, başbakan belli oldu: Faiz Sucuoğlu
12:33 Eti Bakır'ın Mardin'deki tesisi dünyadaki kobaltın yüzde 2'sini tek başına üretiyor
12:29 Macron'a Asya'dan ilk tebrik Çin liderinden geldi
12:24 Seda Sayan'ın nikah töreninde oğlu yanında değildi
12:14 Uzaya da Çin Setti kuruyorlar: Astreoitlerin yönünü değiştirecekler
11:59 Sözde Ermeni soykırımı hakkında yaptığı paylaşım tepki çekmişti! CHP'li Sezgin Tanrıkulu hakkında soruşturma başlatıldı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 25.04.2022 13:42:01. #1.13#
SON DAKİKA: Bakan Bilgin: "İşsizlik sigortası ödemelerini 29 Nisan'da hesaplara yatıracağız" - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement