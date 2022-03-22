Bakan Bilgin: "Türkiye ekonomik değişimlere ve sorunlara cevap verecek güçte" - Son Dakika
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Bakan Bilgin: "Türkiye ekonomik değişimlere ve sorunlara cevap verecek güçte"

22.03.2022 15:24
Bakan Bilgin: "Türkiye ekonomik değişimlere ve sorunlara cevap verecek güçte"

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, Gaziantep Model Fabrika'da yaptığı açıklamada, "Türkiye ekonomik değişimlere ve sorunlara cevap verecek güçte" dedi.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, Gaziantep Model Fabrika'da yaptığı açıklamada, "Türkiye ekonomik değişimlere ve sorunlara cevap verecek güçte" dedi. Model Fabrika'nın endüstriyel üretim düzenine yeni bir ivme kazandırdığını da vurgulayan Bakan Bilgin, Merinos Fabrikası ziyaretinde de işçilerle birlikte öğle yemeği yedi.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, Gaziantep Sanayi Odası (GSO) ve Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı (UNDP) iş birliğinde hayata geçirilen Model Fabrika ile Merinos Fabrikası'nı ziyaret etti. Merinos Fabrikası'nda işçilerle birlikte öğle yemeği yiyen Bilgin, daha sonra Gaziantep Model Fabrika'da incelemelerde bulundu.

"Model Fabrika ekonomik kalkınma için çok önemli"

Başta KOBİ'ler olmak üzere imalat işletmelerinin verimliliklerinin sürdürülebilir bir şekilde arttırılmasına sağlayan Model Fabrika'daki incelemelerin ardından açıklamalarda bulunan Bakan Bilgin, "Model Fabrika'nın yaptığı çalışmalar çok önemli. Çünkü biz Türkler, geçtiğimiz yüzyılda sanayi çağını kaybettik. O kayıp bize çok ağıra mal oldu. Bu konu üzerinde ben çok duruyorum çünkü sanayi çağını kaybetmek bize yaklaşık 200 yıl az gelişmiş ülke kategorisinde anılma sonucunu getirmiştir. Oysa Türkiye 500 yıl dünyanın her alanında 1. ülkesiydi. Biz imparatorluğu hep askeri başarılarımızla hatırlarız, evet askeri başarılarımız sonsuzdu ama esas başarımız biz dünyanın ticaret yollarını yöneten bir ülkeydik. Dünya ticaretinin merkezinde biz vardık. Dünya para hareketlerinin yani altın ve gümüşün merkezinde biz vardık. Ticaret neyle olur? Mal ve parayla olur. Bu nedenle üretimin merkezinde de biz vardık. Yani Türkiye bir üretim merkeziydi. Biz dünyanın aynı zamanda en büyük limanlarını yöneten bir ülkeydik. En büyük limanlara mal veren bir ülkeydik. Bir çağ kaybetmek maliyeti ağır bir şey. O ağır maliyeti bizim ülkemiz ödedi ama buradan çıkmamız lazım. Biz o eski konumumuzu değiştirmek zorundayız. Değiştirmek içinde değişim iradesine sahip olmak lazım. Ha deyince değişim olmuyor, değişime hazırlık yapmak gerekiyor. Değişimin insan kaynağı her şeyden önemli. O insan kaynağını Türkiye eğitim sistemiyle, insan yetiştirme düzeniyle bugün başarmıştır. Onun için Gaziantep, yıldızı yükselen bir şehirlerden birisidir. Hatta sadece Türkiye'de değil dünyada da yıldızı yükselen bir şehirdir. O bakımdan geleceğe güvenle bakıyoruz" dedi.

"Model Fabrika endüstriyel üretim düzenine yeni bir ivme kazandırıyor"

Model Fabrika'nın endüstriyel üretim düzenine yeni bir ivme kazandırdığını vurgulayan Bakan Bilgin, "Model Fabrika akıllı teknolojilerin olduğu yer. Model Fabrikalar, klasik endüstriyel üretim düzenine yeni bir ivme kazandırıyor. Model Fabrikalar yeni bir üretim tarzı getiriyor. Bu bakımdan çok önemli" şeklinde konuştu.

"Türkiye ekonomik değişimlere ve sorunlara cevap verecek güçte"

Türkiye'nin yeni bir değişim ve dönüşüm içerisinde olduğunu aktaran Bakan Bilgin, "Her değişimin sorunları var. Biz bugün Türkiye'de değişimin sorunlarını yoğun ve pandemi sonrası dünya çapındaki ekonomik krizlerin etkisinde kalarak yaşıyoruz. Bunlara cevap verecek güçteyiz. Her yerde değişim vardır, her yerde değişimler sorun oluşturur. Önemli olan o sorunları çözme kabiliyetine sahip olmaktır. Biz, 21. yüzyılda hem değişimin sorunlarını aşacağız hem de değişimi yönetebilecek akla sahip olduğumuzu bütün dünyaya göstereceğiz" diye konuştu. - GAZİANTEP

Bakan Bilgin: Türkiye ekonomik değişimlere ve sorunlara cevap verecek güçte
Bakan Bilgin: Türkiye ekonomik değişimlere ve sorunlara cevap verecek güçte
Bakan Bilgin: Türkiye ekonomik değişimlere ve sorunlara cevap verecek güçte
Bakan Bilgin: Türkiye ekonomik değişimlere ve sorunlara cevap verecek güçte
Bakan Bilgin: Türkiye ekonomik değişimlere ve sorunlara cevap verecek güçte

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Kaynak: İHA

Son Dakika Ekonomi Bakan Bilgin: 'Türkiye ekonomik değişimlere ve sorunlara cevap verecek güçte' - Son Dakika


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