İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun İBB'ye yolsuzluk soruşturmasında tutuklanarak Silivri Cezaevi'ne gönderilmesinin ardından CHP Genel Başkanı Özgür Özel bazı markalar için boykot çağrısı yapmıştı. Markaların sayısı süreç içinde git gide artarken bugün için de genel boykot çağrısı yapılmıştı.
Sosyal medya üzerinden art arda gelen çağrılar soruşturmayı da beraberinde getirirken Ticaret Bakanı Ömer Bolat katıldığı canlı yayında boykot çağrılarına sert tepki gösterdi.
Bakan Bolat "2 Nisan'da alışverişi, ticareti daha fazla canlandıralım. Ülke ekonomisini canlandıralım. Türkiye ekonomisine zarar verme çabası içinde olan azgın azınlığa çok iyi bir cevap vermiş oluruz" ifadelerini kullandı.
Bakan Bolat'ın boykot çağrısı yapan çok sayıda vatandaş için kullandığı "Azgın azınlık" ifadesi ise yeni bir tartışmanın fitilini ateşledi. X kullanıcıları Bakan Bolat'ın kullandığı bu ifadeye tepki mesajlarıyla karşılık verirken, konu kısa sürede X platformunda da TT oldu.
İşte o tepkilerden bazıları;
Son Dakika › Ekonomi › Bakan Bolat: Vatandaşlarımızı bu azgın azınlığa karşı dimdik durmaya davet ediyorum - Son Dakika
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