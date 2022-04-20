Bakan Dönmez: "2022, bor cevherinin daha fazla uç ürüne dönüştüğü yıl olacak" - Son Dakika
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Bakan Dönmez: "2022, bor cevherinin daha fazla uç ürüne dönüştüğü yıl olacak"

20.04.2022 20:57
Bakan Dönmez: "2022, bor cevherinin daha fazla uç ürüne dönüştüğü yıl olacak"

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, borda uç ürün ve yüksek teknoloji çalışmalarının sonuçlarının alınmaya başladığını belirterek, "2022, bor cevherinin daha fazla uç ürüne dönüştüğü bir yıl olacak.

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, borda uç ürün ve yüksek teknoloji çalışmalarının sonuçlarının alınmaya başladığını belirterek, "2022, bor cevherinin daha fazla uç ürüne dönüştüğü bir yıl olacak. Bor karbür tesisimiz devreye girecek. Ayrıca ferro bor tesisi ve tam kapasite üretim yapacak yeni yerli lityum tesislerimizin temelini atacağız." dedi.

Dönmez, Bakanlık'ta düzenlenen iftar programında yaptığı konuşmada, Türkiye'de enerjide dışa bağımlılığı büyük ölçüde azaltacak prestijli çalışmalar yapıldığını ifade etti.

Gelecek yılın ilk çeyreğinde Karadeniz'de çıkarılacak doğal gazın sisteme verileceğini anımsatan Dönmez, yenilenebilir enerjide kapasitenin daha da artırılması ve Akkuyu Nükleer Güç Santrali'nin ilk ünitesinin de devreye alınmasıyla, enerjide yeni bir döneme girileceğini söyledi.

Dönmez, doğal gaz ve petrol aramalarında kullanılacak dördüncü sondaj gemisinin gelecek aylarda Türkiye'ye ulaşacağını dile getirerek, "Doğal gazda olası krizlerde sorunları azaltmak çerçevesinde, gazın depolanması için Ertuğrul FSRU doğal gaz depolama gemimizi devreye aldık. Ayrıca Silivri'de ve Tuz Gölü'nün altında depolar oluşturduk." diye konuştu.

Bakanlığın, vatandaş ve yatırımcılara sunduğu hizmeti makul bir sürede tamamlamak için azami işlem süreleri belirlediğini aktaran Dönmez, "Vatandaş ve yatırımcıya dönük olarak sunduğumuz toplam 607 hizmetin iş başına sonuçlanma gün sayısı 52 seviyesindeydi. Yaptığımız çalışmayla hizmet süresi iş başına sonuçlanma gün sayısını 30 güne indirilmesine kadar verdik. Böylece iş süreçlerimize yüzde 42'lik bir iyileştirme getirmiş olduk." değerlendirmesinde bulundu.

Dönmez, bor madeninde uç ürün ve yüksek teknoloji adımların sonuçlarını almaya başladıklarına dikkati çekerek, "Yüksek teknoloji ürünlerinde batarya teknolojisinde kullanılan lityum üretimi de Ar-Ge mühendislerimizin gayretiyle başladı. 2022, bor cevherinin daha fazla uç ürüne dönüştüğü bir yıl olacak. Bor karbür tesisimiz devreye girecek. Ayrıca ferro bor tesisi ve tam kapasite üretim yapacak yeni yerli lityum tesislerimizin temelini atacağız. Nadir toprak elementleri üretecek pilot tesisimizin kurulumuna da bu sene başlayacağız." ifadelerini kullandı.

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Fatih Dönmez, Doğalgaz, Enerji, Bor, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi Bakan Dönmez: '2022, bor cevherinin daha fazla uç ürüne dönüştüğü yıl olacak' - Son Dakika


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