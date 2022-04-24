Bakan Dönmez'den Kılıçdaroğlu'yla ilgili gündemi değiştirecek açıklama: Yapılan incelemeler sonucu o gün evin elektriği varmış - Son Dakika
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Bakan Dönmez'den Kılıçdaroğlu'yla ilgili gündemi değiştirecek açıklama: Yapılan incelemeler sonucu o gün evin elektriği varmış

24.04.2022 21:24

Enerji Bakanı Fatih Dönmez, faturasını ödemediği gerekçesiyle elektrikleri kesilen CHP lideri Kılıçdaroğlu'yla ilgili gündemi değiştirecek bir açıklama yaptı. Bakan Dönmez, "Sayın Kılıçdaroğlu o gece elektrikler gerçekten kesik miydi? Kendinizi yine isteyerek ve bilerek karanlığa mı gömdünüz? Yapılan incelemeler sonucu o gün evin elektriği varmış. Ve o gün o evde elektrikler olduğu halde ışıkları neden açmadınız?" dedi.

Geçtiğimiz aylarda CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu, artan enerji fiyatlarına tepki göstererek elektrik faturasını ödemeyeceğini açıkladı. Aylardır ödenmeyen faturalarından sonra Kılıçdaroğlu'nun evinin elektrikleri kesildi.

"NEDEN IŞIKLARI AÇMADINIZ?"

Ancak Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, konuyla ilgili gündemi sallayacak bir açıklama yaptı. Bakan Dönmez, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Sayın Kılıçdaroğlu o gece elektrikler gerçekten kesik miydi? Kendinizi yine isteyerek ve bilerek karanlığa mı gömdünüz? Yapılan incelemeler sonucu o gün evin elektriği varmış. Ve o gün o evde elektrikler olduğu halde ışıkları neden açmadınız?" ifadelerini kullandı.

Bakan Dönmez'den Kılıçdaroğlu'yla ilgili gündemi değiştirecek açıklama: Yapılan incelemeler sonucu o gün evin elektriği varmış
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Elektrik Kesintisi, Kemal Kılıçdaroğlu, Fatih Dönmez, CHP, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Bakan Dönmez'den Kılıçdaroğlu'yla ilgili gündemi değiştirecek açıklama: Yapılan incelemeler sonucu o gün evin elektriği varmış - Son Dakika


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SON DAKİKA: Bakan Dönmez'den Kılıçdaroğlu'yla ilgili gündemi değiştirecek açıklama: Yapılan incelemeler sonucu o gün evin elektriği varmış - Son Dakika
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