Bakan Dönmez: "Kış saat uygulamasına başladığımız 2016 yılından bugüne kadar elde ettiğimiz toplam tasarruf 6,82 milyar kilovatsaat elektrik oldu.
22.11.2021 10:29
Bakan Dönmez: "Kış saat uygulamasına başladığımız 2016 yılından bugüne kadar elde ettiğimiz toplam tasarruf 6,82 milyar kilovatsaat elektrik oldu.
Bakan Dönmez: "Kış saat uygulamasına başladığımız 2016 yılından bugüne kadar elde ettiğimiz toplam tasarruf 6,82 milyar kilovatsaat elektrik oldu. Bu tasarrufun parasal karşılığı ise yaklaşık 6 milyar lira oldu. - ANTALYA
Ekonomi, Son Dakika
Kaynak: İHA
Son Dakika › Ekonomi › Bakan Dönmez: 'Kış saat uygulamasına başladığımız 2016 yılından bugüne kadar elde ettiğimiz toplam tasarruf 6,82 milyar kilovatsaat elektrik oldu. - Son Dakika Ekonomi
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