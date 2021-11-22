Bakan Dönmez: "Sakarya Gaz Sahasına ilişkin bütün mühendislik çalışmalarını tamamlamış durumdayız. Öte yandan o projede kullanılacak yüksek nitelikli...
22.11.2021 10:26
Bakan Dönmez: "Sakarya Gaz Sahasına ilişkin bütün mühendislik çalışmalarını tamamlamış durumdayız. Öte yandan o projede kullanılacak yüksek nitelikli boruların siparişlerini verdik.
Bakan Dönmez: "Sakarya Gaz Sahasına ilişkin bütün mühendislik çalışmalarını tamamlamış durumdayız. Öte yandan o projede kullanılacak yüksek nitelikli boruların siparişlerini verdik. Alanında uzman, yetkinliği üst seviyede olan bir şirketle birlikte yürüteceğiz bu işi. 2022'nin baharında suyun altına, Karadeniz'in derinliklerine boruları yerleştirerek ilk kaynağı yapacağız inşallah." - ANTALYA
Sakarya, Ekonomi, Son Dakika
Kaynak: İHA
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