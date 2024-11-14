Bakan Işıkhan: ABB borç yönetiminde sürdürülemez bir noktaya geldi

Ekonomi

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, tv100'de ekranlara gelen "Erdoğan Aktaş ile Eşit Ağırlık" programına konuk olan gazeteci Sinan Burhan'a özel açıklamalarda bulundu.

"SGK TÜRKİYE'NİN BÜYÜK KURUMLARINDAN"

Ankara Büyükşehir Belediye (ABB) Başkanı Mansur Yavaş'ın, "Toplu bir hücum başlatıldığı anlaşılmaktadır" ifadelerinin sorulması üzerine Işıkhan, "Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK), Türkiye Cumhuriyeti'nin en büyük devlet kurumlarından biridir." yanıtını verdi.

"SGK'NIN İŞLEMLERİNDEN SİYASİ MAĞDURİYET ÇIKARMAYA ÇALIŞMAMALIDIR"

SGK'nın hiçbir kurum ya da kişiye ayrıcalık tanımadan hareket ederek prim tahsilatı yaptığını belirten Bakan Işıkhan, "SGK'nın yaptığı işlemlerden siyasi mağduriyet çıkarmaya çalışmamalıdır." dedi.

"BORÇ YÖNETİMİNDE SÜRDÜRÜLEMEZ BİR NOKTAYA GELDİ""

Işıkhan, sözlerine şu şekilde devam etti: " Ankara Büyükşehir Belediyesi'nin SGK'ya olan borcu 7 ayda 4,5 milyar Liradan 8,4 Milyar Liraya, Eylül 2024 itibariyle ise 8,8 Milyar liraya ulaşmıştır. Bu artış belediyenin borç yönetiminde sürdürülemez bir noktaya geldiğini açıkça ortaya koymaktadır."