Bakan Işıkhan: ABB borç yönetiminde sürdürülemez bir noktaya geldi - Son Dakika
Üye Girişi
Ekonomi

Bakan Işıkhan: ABB borç yönetiminde sürdürülemez bir noktaya geldi

Geniş Video İzle

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, ''Ankara Büyükşehir Belediyesi'nin SGK'ya olan borcu 7 ayda 4,5 milyar Liradan 8,4 Milyar Liraya, Eylül 2024 itibariyle ise 8,8 Milyar liraya ulaşmıştır. Bu artış belediyenin borç yönetiminde sürdürülemez bir noktaya geldiğini açıkça ortaya koymaktadır'' ifadelerini kullandı.

14.11.2024 21:27
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, tv100'de ekranlara gelen "Erdoğan Aktaş ile Eşit Ağırlık" programına konuk olan gazeteci Sinan Burhan'a özel açıklamalarda bulundu.

"SGK TÜRKİYE'NİN BÜYÜK KURUMLARINDAN"

Ankara Büyükşehir Belediye (ABB) Başkanı Mansur Yavaş'ın, "Toplu bir hücum başlatıldığı anlaşılmaktadır" ifadelerinin sorulması üzerine Işıkhan, "Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK), Türkiye Cumhuriyeti'nin en büyük devlet kurumlarından biridir." yanıtını verdi.

"SGK'NIN İŞLEMLERİNDEN SİYASİ MAĞDURİYET ÇIKARMAYA ÇALIŞMAMALIDIR"

SGK'nın hiçbir kurum ya da kişiye ayrıcalık tanımadan hareket ederek prim tahsilatı yaptığını belirten Bakan Işıkhan, "SGK'nın yaptığı işlemlerden siyasi mağduriyet çıkarmaya çalışmamalıdır." dedi.

"BORÇ YÖNETİMİNDE SÜRDÜRÜLEMEZ BİR NOKTAYA GELDİ""

Işıkhan, sözlerine şu şekilde devam etti: " Ankara Büyükşehir Belediyesi'nin SGK'ya olan borcu 7 ayda 4,5 milyar Liradan 8,4 Milyar Liraya, Eylül 2024 itibariyle ise 8,8 Milyar liraya ulaşmıştır. Bu artış belediyenin borç yönetiminde sürdürülemez bir noktaya geldiğini açıkça ortaya koymaktadır."

Bakan Işıkhan: ABB borç yönetiminde sürdürülemez bir noktaya geldi

Ankara Büyükşehir Belediyesi, Vedat Işıkhan, Politika, Ekonomi, Ankara, Eylül, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Bakan Işıkhan: ABB borç yönetiminde sürdürülemez bir noktaya geldi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (24)

  • Turgay Kayaoğlu:
    Konserler verir , ahde vefa gereği işe alimlar yapar sgk ya gelince para yok suya otobüse zam hizmete gelince yok bir de utanmadan sıkılmadan ülke yönetmeye talip 24 37 Yanıtla
  • Abdullah Kara:
    Bu adamlar maazallah devlet yönetmeye adaylar..icraat gerektirmeyen zamanlarda seçmeni kandırmak kolay,er meydanında her şey ortaya çıkıyor 20 26 Yanıtla
  • Turan Aslan:
    Yani çökeceksiniz 26 6 Yanıtla
  • Sudem melis:
    Umarım Borçlar Kapanır Herkes Yoluna Bakar Emeklilerede Zam Yapılır. 12.500 TL Kime Yeter Kibar Bakanım Ne Olacak Türkiye'nin Hâli 27 4 Yanıtla
  • Yaman Auto:
    Alacağınıza aslansınız… 16 9 Yanıtla
  • Yunus Uslu:
    Birden mi oldu bu borçlar , diğer belediyelerde ihalelerde neler oldu tüm belediyeler incelensin 19 3 Yanıtla
  • Serkan Cakir:
    belediyeleri kaybedince mi çok konuşulan bir konu oldu.Belediyeler 20 yıldır sizdeyken calisma bakanına sizdeyken neredeydiniz.Ankarada dinozor parka milyonlar harcanirken neredeydiniz muftezarlar 18 3 Yanıtla
  • Ahmet Şahin:
    Kayyum atayın gitsin. Siz işinizi bilirsiniz. 9 5 Yanıtla
  • V. A.:
    Yok canım… siz ne gune duruyorsunuz.. belediye halkın.. oturdugunuz bakanlık ve butcesi halkın.. derhal ödeyıp sıfırlayın beledıyelerın borclarını ahlaksız adamlar… 4 5 Yanıtla
  • YoH null:
    valla onu bunu bilmem mahsur başkan adayı olduğu an oyumu almıştır 3 0 Yanıtla
    • Tüm yorumlar için tıklayınız
    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

21:11 Yangında can veren 5 çocuğun amcası konuştu: Çocukları verse para kesilecekti, eve giren çıkan belirsiz Yangında can veren 5 çocuğun amcası konuştu: Çocukları verse para kesilecekti, eve giren çıkan belirsiz
21:10 Wanda Nara’nın Icardi’yi aldattığı L-Gante, canlı yayında Fenerbahçe forması giydi Wanda Nara'nın Icardi'yi aldattığı L-Gante, canlı yayında Fenerbahçe forması giydi
20:58 11. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül: Kürtlere temel haklar tanınmalı 11. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül: Kürtlere temel haklar tanınmalı
20:40 AK Parti’li Özlem Zengin’den AIDS nedeniyle ölen çocukla ilgili açıklama: Babası tarafından istismar edildi AK Parti'li Özlem Zengin'den AIDS nedeniyle ölen çocukla ilgili açıklama: Babası tarafından istismar edildi
17:44 Kırklareli’nde baltalı vahşet Karısını vahşice katleden cani koca teslim oldu Kırklareli'nde baltalı vahşet! Karısını vahşice katleden cani koca teslim oldu
10:02 Karısını kemerle boğarak öldürdü, intihar etmek istedi Karısını kemerle boğarak öldürdü, intihar etmek istedi
09:48 İYİ Partili Çömez: Reyap Hastanesi’nde bebek kanlarıyla kök hücre tedavisi yapılmış İYİ Partili Çömez: Reyap Hastanesi'nde bebek kanlarıyla kök hücre tedavisi yapılmış
09:41 Saat verildi, sağanak, kar ve soğuk hava geliyor Saat verildi, sağanak, kar ve soğuk hava geliyor
09:34 100 kişinin davet edildiği düğüne sadece 5 kişi gitti 100 kişinin davet edildiği düğüne sadece 5 kişi gitti
09:33 Zehra Güneş’in oynadığı reklama beğeni yağıyor Zehra Güneş'in oynadığı reklama beğeni yağıyor
09:33 Yediemin Otoparkındaki Araçlar Borçsuz Satışa Çıkıyor Yediemin Otoparkındaki Araçlar Borçsuz Satışa Çıkıyor
09:18 Kartlı ödemelerde yeni dönem başlıyor Kartlı ödemelerde yeni dönem başlıyor
09:15 Zeynep Bastık ’’en seksi Türk kadını’’ seçildi, sosyal medya ikiye bölündü Zeynep Bastık ''en seksi Türk kadını'' seçildi, sosyal medya ikiye bölündü
09:13 Cübbeli Ahmet’in aşk acısı çekenlere tavsiyesi tepki çekti Cübbeli Ahmet'in aşk acısı çekenlere tavsiyesi tepki çekti
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 14.11.2024 22:14:33. #1.11#
SON DAKİKA: Bakan Işıkhan: ABB borç yönetiminde sürdürülemez bir noktaya geldi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.