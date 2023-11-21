 Son Dakika Son Dakika Son Dakika
Bakan Işıkhan'dan 2024'te asgari ücrete tek zam sinyali - Son Dakika

Bakan Işıkhan'dan 2024'te asgari ücrete tek zam sinyali

''2024'te asgari ücrete kaç kere zam yapılacak?'' sorusunu yanıtlayan Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, iki zam bekleyenlere kapıyı kapattı. Tek zam sinyali veren Bakan Işıkhan, ''Asgari ücret zaten hep yılda bir kereydi biliyorsunuz. Yine tek zam olacak şekilde çalışıyoruz. Temmuzda ikinci bir toplantı yapmayacağız, ikinci zamma gerek olmayacak diye düşünüyoruz. Tüm parametreler iyi gidiyor çünkü.'' dedi.

Bakan Işıkhan\'dan 2024\'te asgari ücrete tek zam sinyali
21.11.2023 - 12:11,
Abone Ol

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan başkanlığında dün gerçekleştirilen Kabine toplantısının ardından gazetecilerin sorularını yanıtladı. Asgari ücret zammıyla ilgili konuşan Bakan Işıkhan, 2024'te asgari ücrete tek zam sinyali verdi.

"TEK ZAM OLACAK ŞEKİLDE ÇALIŞIYORUZ"

Yenişafak muhabirinin sorusunu yanıtlayan Bakan Işıkhan, 2024'te geçerli olacak asgari ücrete ilişkin, "Temmuz ayında olduğu gibi ilkemiz yine enflasyona ezdirmemek. Asgari ücret zaten hep yılda bir kereydi biliyorsunuz. Yine tek zam olacak şekilde çalışıyoruz" dedi.

"İKİNCİ ZAMMA GEREK OLMAYACAK"

Bakan Işıkhan sözlerini şöyle sürdürdü: "Geçen temmuz ekstraydı. O da Sayın Cumhurbaşkanımızın öngörüsüyle ihtiyaç duyulduktan sonra oldu. Ama ihtiyaç hasıl olursa bir araya gelinebilir. Gelecek yıl inşallah enflasyonda gerileme olacak. Temmuzda ikinci bir toplantı yapmayacağız, ikinci zamma gerek olmayacak diye düşünüyoruz. Tüm parametreler iyi gidiyor çünkü."

PAZARLIK ARALIKTA BAŞLIYOR

Asgari ücret görüşmelerinin aralık ayı içerisinde başlayacağına işaret eden Işıkhan, "31 Aralık itibari ile de kararın Resmi Gazete'de yayımlanması gerekiyor. Dolayısıyla geçtiğimiz temmuz ayında yaptığımız gibi olacak." ifadelerini kullandı.

Vedat Işıkhan, Asgari Ücret, Zam, Politika, Ekonomi, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Bakan Işıkhan'dan 2024'te asgari ücrete tek zam sinyali - Son Dakika


Son Dakika
12:11 Bakan Işıkhan'dan 2024'te asgari ücrete tek zam sinyali
11:57 Yolcu şarkısıyla bir döneme damga vuran Ali Güven: Sevgilim beni en yakın iki arkadaşımla aldattı
11:50 Devlet Bahçeli'den Dilan Polat yorumu: Kokuşmuşluk alametidir
11:45 Bahçeli, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a desteğinin boyutunu Oğan üzerinden anlattı: İçimiz acısa bile ses çıkarmadık
11:17 "Erdoğan, Bahçeli'yi sırtından atacak" diyenlere verdiği yanıt, parti grubunu ayağa kaldırdı
11:15 Altının gram fiyatı rekor seviye olan 1.846 liradan işlem görüyor
11:07 Yükselişini sürdüren dolar 28,80'den işlem görüyor
11:03 Şans oyunlarında ikramiye dağıtım oranı üst sınırı yüzde 90'a çıkarılacak
10:57 Bahçeli, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın "50+1 şartı değişmeli" yorumuna karşı çıktı
10:42 CHP lideri Özel'in Kürt devleti isteyen soprano Pervin Chakar'ın elini öpmesi ortalığı karıştırdı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 21.11.2023 12:18:15. #1.13#
SON DAKİKA: Bakan Işıkhan'dan 2024'te asgari ücrete tek zam sinyali - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement